Private Wealth Digital Assets Study constateert dat de interesse van beleggers in digitale activa hoog blijft

Vier op de vijf zeer vermogende particulieren (High net worth indivuals - HNWI) en vermogensbeheerders voor deze groep hebben al geïnvesteerd in digitale activa

Veel vermogende personen hebben ondanks het sombere marktsentiment meer investeringen gedaan

De meerderheid van de beleggers is van mening dat duidelijkere regelgeving en voorlichting een grotere acceptatie zullen stimuleren

SINGAPORE, 8 december 2022 /PRNewswire/ -- Het grootste onderzoek dat dit jaar gehouden is waarin 1.500 internationale beleggers bevraagd werden over hoe zij aankijken tegen investeringsstrategieën met betrekking tot digitale activa, publiceerde vandaag Matrixport, een van 's werelds grootste ecosystemen voor financiële dienstverlening op het gebied van digitale activa, genoemd door CB Insights als de 50 meest veelbelovende blockchain-bedrijven ter wereld in 2022. Onder de titel "Private Wealth in Digital Assets Study 2022", bestonden de respondenten van het onderzoek uit vermogensbeheerders voor enkele en meerdere families, zeer vermogende particulieren (High net worth indivuals - HNWI) en veel rijke individuen (mass affluent individuals - MAI) in vijf internationale, centrale locaties voor vermogensbeheer: Singapore, Hong Kong, Taiwan, Australië en het Verenigd Koninkrijk.

In opdracht van Matrixport en geproduceerd door FT Longitude, de gespecialiseerde onderzoeks- en contentmarketingdivisie van de Financial Times Group, bleek uit het onderzoek dat 80% van de zeer vermogende particulieren (High net worth indivuals - HNWI) en 70% van de vermogensbeheerders aangaven zeer of uiterst geïnteresseerd te zijn in digitale activa en dat vier op de vijf zeer vermogende particulieren (High net worth indivuals - HNWI) en vermogensbeheerders het afgelopen jaar in digitale activa geïnvesteerd heeft. Minder dan 7% van de zeer vermogende particulieren (High net worth indivuals - HNWI) en slechts 10% van de vermogensbeheerders was niet geïnteresseerd in investeringen in digitale activa. Dit sentiment bleef grotendeels stabiel, zelfs na een aanzienlijke daling van de marktkapitalisatie van digitale activa in de nasleep van de ineenstorting van Terra Luna in mei 2022.

Digitale activa blijven ook de aandacht trekken van veel rijke individuen (mass affluent individuals - MAI), waarmee andersoortige beleggers werden ingehaald wat betreft interesse in investeringen in de activaklasse. Terwijl slechts een op de vier geïnteresseerd was vóór de capitulatie van de markt voor digitale activa in mei 2022, geeft nu de helft aan graag digitale activa als onderdeel van hun portefeuille te willen hebben.

Eugene Lim, hoofd Private Wealth, Matrixport zei: "Ondanks de sombere marktvooruitzichten zien we nog steeds een toestroom van grote beleggers in digitale activa. Om inzicht te krijgen in de belangrijkste factoren waarom beleggers overwegen om in deze activa te willen investeren, en om vast te stellen welke hiaten er zijn die acceptatie ontmoedigen, was onze motivatie om opdracht te geven tot het onderzoek. Het rapport onthult waardevolle inzichten over wat belangrijk is bij het stimuleren van acceptatie en legitimiteit van deze activa, en wat er nodig is om onze sector volwassen te maken."

Laura Adcock, Group Editor, FT Longitude, zei: "Dit onderzoek gaat dieper in op de denkwijze en het gevoel van beleggers over digitale activa. Het rapport bestrijkt een uniek jaar en geeft ons waardevolle inzichten in het beleggerssentiment van vóór en na de cryptocrash. Diepgaande gesprekken met belangrijke spelers in het veld vullen feitelijke gegevens aan met waardevolle, kwalitatieve inzichten, wat de kwaliteit van het verhaal drastisch heeft verbeterd."

Een nadere bestudering van het gedrag van de respondenten heeft ertoe geleid dat we op basis van hun interesse in en het aandeel digitale activa dat ze in hun beleggingsportefeuilles hadden drie verschillende typen beleggers hebben kunnen identificeren: de verfijnde, de experimentele en de sceptische belegger. Het onderzoek richtte zich op het huidige landschap en de toekomstige vooruitzichten voor de digitale activaklasse door de lens van deze beleggers.

Beleggingsstrategieën zijn in ontwikkeling

De meerderheid van de gevorderde en de experimentele beleggers, die tot 25% of meer van hun activa in digitale activa belegd hebben, gaf aan dat hun investeringsstrategieën volwassener worden naarmate ze meer vertrouwd raken met digitale activa. Deze beleggers zoeken vooral naar een breder aanbod van beleggingsproducten die passen bij verschillende risicoprofielen. In termen van kanalen om hun investeringen te doen, gaven ze de voorkeur aan tussenpersonen die zich van oorsprong met digitale activa bezighouden, zoals beheerders van crypto-activa, boven traditionele vermogensbeheerders of banken.

Gebruikerservaring is de sleutel tot massale acceptatie

Alle respondenten van het onderzoek, zeer vermogende particulieren (High net worth indivuals - HNWI), veel rijke individuen (mass affluent individuals - MAI) zochten naar betere manieren om te investeren en gaven gebruiksvriendelijkere technologieplatforms aan als de belangrijkste factor die de acceptatie van digitale activa heeft beïnvloed. Deze bevinding benadrukt het belang van toegankelijkheid, vergelijkbaar met de manier waarop mobiel bankieren via smartphones de financiële diensten van banken hebben getransformeerd. Andere belangrijke factoren die de acceptatie gestimuleerd hebben, waren: de komst van beleggers die op langetermijn investeren, traditionele financiële instellingen die diensten op het gebied van digitale activa aanbieden, en de toename van praktijkvoorbeelden voor digitale activa.

Digitale activa vormen een aanvulling op traditionele portefeuilles

Uit het onderzoek bleek dat beleggers digitale activa beschouwen als een manier om portefeuilles samen te stellen die veerkrachtiger zijn, waarbij sommige beleggers aangaven dat ze werden gemotiveerd door de mogelijkheid dat digitale activa beter zou kunnen renderen dan traditionele activa. Met name gevorderde en jongere beleggers wezen op verschillende vluchtfactoren die deels werden veroorzaakt door traditionele financiering, waardoor hun belangstelling voor digitale activa toenam, zoals vermeend misbruik van overheidscontrole door het banksysteem en de devaluatie van papieren valuta.

Vooruitzichten: Regelgeving en voorlichting om de toekomst van digitale activa vorm te geven

Uit het onderzoek bleek dat bijna de helft van de beleggers verwacht dat de meeste activa in de toekomst digitaal zullen zijn en dat nieuwe regelgeving waarschijnlijk zal helpen om de markt te stabiliseren. Ervaren en sceptische beleggers deelden dat internationaal gecoördineerde regelgeving hun vertrouwen en interesse in digitale activa zou vergroten. Experts uit de industrie deelden verder dat de regelgeving duidelijke regels voor betrokkenheid voor de sector zal opstellen, zoals het voorstel van Singapore om voor beleggers risicotests voor digitale activa in te voeren en voor dienstverleners richtlijnen op te stellen voor het openbaar maken van risico's.

Nu een op de drie beleggers toegeeft in digitale activa te investeren zonder de activa volledig te begrijpen, brengt het belang van begeleiding en voorlichting dit aspect onder de aandacht. Beleggers noemden de belangrijkste belemmeringen voor beleggen onder meer het risico op fraude, cyberbeveiligingsrisico's, marktvolatiliteit en het gebrek aan inzicht in de digitale activa.

Interessant is dat veel beleggers regelgevers verantwoordelijk stellen om hen voorlichting over digitale activa te geven. Experts uit de branche deelden echter dat regelgevers zelf nog niet zo lang meer over deze activaklasse beginnen te leren, en waren van mening dat ervaren beleggers in deze activaklasse zouden moeten samenwerken om deze kloof te overbruggen. Bepaalde partijen binnen het ecosysteem van digitale activa, zoals Matrixport , hebben hierin een gat in de markt gevonden om de volgende generatie beleggers voor te lichten die van meet af aan in digitale activa willen beleggen.

Eugene Lim voegt hieraan toe: "Als een van de toonaangevende beheerders van digitale activa in het ecosysteem van digitale activa, heeft Matrixport er alle vertrouwen in dat het onderzoeksrapport als een kompas fungeert om beleggers te begeleiden bij hun doel om op lange termijn rijkdom in digitale activa te genereren; en voor de industrie, de manier om een duurzame activaklasse op te bouwen die op beleggingsexpertise, vertrouwen en professionalisme gebaseerd is."

Ga voor meer informatie over het onderzoek naar: www.matrixport.com/privatewealth-digitalassets-study2022

Klik voor het openen van: Informatieblad | Mediakit

Over Matrixport

Matrixport is een van 's werelds grootste en meest vertrouwde ecosysteem voor financiële diensten voor digitale activa. De diensten van het bedrijf omvatten prime brokerage, Cactus Custody™, spot OTC, vastrentende producten, gestructureerde producten, kredietverlening en activabeheer. Matrixport verleent diensten aan zowel particulieren als aan meer dan 800 instellingen in Azië en Europa. Ga voor meer informatie naar https://www.matrixport.com/

Over FT Longitude

FT Longitude is een gespecialiseerd adviesbureau in eigendom van de Financial Times. We combineren strategie, onderzoek, content en activatiediensten om tot een gedegen advies te komen waarmee onze klanten hun doelgroep echt kunnen beïnvloeden en inspireren. We werken samen met een breed scala van 's werelds meest prestigieuze B2B-merken in Europa, de VS en Azië-Pacific. Ga naar longitude.ft.com , volg ons op @FTLongitude op Twitter of maak de connectie via LinkedIn .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1560145/matrixport_logo_blue_white_Logo.jpg

SOURCE Matrixport