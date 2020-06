Privé Revaux, perturbateur du secteur de la lunetterie fait part de son expansion européenne en exclusivité avec GrandVision

« Nous sommes très enthousiastes de présenter les offres de lunetterie de Privé Revaux en Europe, » a déclaré David Schottenstein, fondateur et PDG de Privé Revaux. « Notre objectif est de fournir au marché mondial de la lunetterie la perfection dans la qualité, le service et le prix, et GrandVision est le partenaire idéal pour y parvenir. »

Jamie Foxx, partenaire de Privé Revaux, a ajouté : « Collaborer avec GrandVision pour faire connaître dans le monde entier notre marque subtile et abordable est un énorme accomplissement. Je ne pourrais être plus impressionné à propos de l'avenir de Privé Revaux. »

Les consommateurs internationaux peuvent découvrir chez Privé Revaux un assortiment impressionnant façonné à la main, de style classique ou avant-gardiste de lunettes de soleil et de verres anti-lumière bleue avec option de prescription à partir de 39 € la paire. De plus, les clients peuvent s'attendre à une rotation de sélections de collections capsules conçues par des célébrités, en commençant par les styles populaires pensés par l'actrice américaine Madelaine Petsch (Riverdale), l'actrice et chanteuse Dove Cameron et le mannequin-vedette Adriana Lima. Chaque style de Privé Revaux est fabriqué à partir de matériaux haut de gamme, dont un alliage de métal et d'acétate en propriété exclusive, ultraléger et cependant très durable. Les lunettes de soleil sont à verres polarisés avec une protection de 100 % contre les UVA / UVB, tandis que les verres clairs présentent une technologie bloquant la lumière bleue pour protéger contre la fatigue visuelle numérique.

Hailee Steinfeld a fait observer : « Privé Revaux représente une réelle polyvalence, une réelle accessibilité avec notre sélection de lunettes et de lunettes de soleil abordables. Grâce à GrandVision, nous pouvons à présent offrir ces concepts à nos amis et à nos fans en Europe. » Ashley Benson a ajouté : « Les lunettes de soleil sont mon accessoire préféré, et je pense que tout le monde a besoin de compter sur plusieurs paires. « Je suis ravie que nous puissions maintenant offrir notre valeur incroyable à des clients internationaux sans aucunement sacrifier à la qualité. J'ai hâte de voir comment tout le monde va réagir devant nos designs ! »

Privé Revaux a été construite par une équipe d'élite partageant une passion pour le style et la qualité autour de l'entrepreneur en série David Schottenstein, des célébrités visionnaires Jamie Foxx, Hailee Steinfeld et Ashley Benson, ainsi que des directeurs de création Rob Zangardi et Mariel Haenn. Il a suffi de deux petites années pour que la marque émerge en tête du secteur de la lunetterie avec ses lunettes abordables de haute qualité, ses lunettes anti lumière bleue et ses appareils de lecture. En permanence à l'avant-garde de la conception, de l'innovation et de la maîtrise du métier, Privé Revaux apporte à sa clientèle une valeur inégalée en partant de la conviction que les lunettes de marque ne devraient pas constituer un luxe réservé à quelques-uns.

À PROPOS DE PRIVÉ REVAUX EYEWEAR

Privé Revaux Eyewear s'est établie pour perturber le marché de la lunetterie en pourvoyant des marchandises de qualité pour une excellente valeur. La marque repose sur une passion pour le style et la qualité partagée par David Schottenstein, entrepreneur inlassable et une équipe d'élite rassemblant de célèbres visionnaires comme Jamie Foxx, Hailee Steinfeld et Ashley Benson, et les directeurs de création Rob Zangardi et Mariel Haenn. Avec plus de 100 montures de designer façonnées à la main et polarisées commençant à 39 €, tout le monde peut se montrer selon ses désirs. Pour davantage de renseignements, visitez https://eu.priverevaux.com/.

À PROPOS DE GRANDVISION

GrandVision est au premier plan mondial de la vente au détail de produits optiques et propose à une clientèle de plus en plus grande autour du globe des produits abordables de haute qualité pour les soins des yeux. La haute qualité des lunettes offerte par GrandVision comporte un large éventail de services assurés par ses experts de la vision, des lunettes de vue avec montures et verres, des lentilles de contact et des produits pour entretien des lentilles, et des lunettes de soleil avec verres correcteurs ou non. Ces produits sont proposés par l'intermédiaire d'enseignes optiques proéminentes dans la vente au détail et intervenant dans plus de 40 pays à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie. GrandVision est au service de ses clients dans plus de 7 000 magasins et grâce à plus de 37 000 employés qui chaque jour apportent la preuve que « dans la protection des yeux, nous protégeons mieux » (IN EYE CARE, WE CARE MORE). Pour davantage d'informations, veuillez visiter www.grandvision.com.

SOURCE Privé Revaux