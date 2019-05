Prix Energy Efficiency Award 2019 : les candidatures sont désormais ouvertes

Les entreprises des secteurs privé et public peuvent s'inscrire dans quatre catégories / Elles peuvent envoyer leur candidature en ligne avant le 30 juin 2019 / Il y a au total 30 000 euros de prix à gagner

BERLIN, 2 mai 2019 /PRNewswire/ -- La Deutsche Energie-Agentur (dena) - l'Agence allemande de l'énergie - est en quête de projets réussis qui réduisent notablement la consommation énergétique des entreprises et les émissions ayant un impact sur le climat. Ce prix, qui bénéficie d'une publicité internationale, est axé sur les approches innovantes et concluantes visant à améliorer l'efficacité énergétique et qui sont susceptibles d'être adaptées à d'autres entreprises. dena décernera aux meilleurs candidats « l'Energy Efficiency Award » (prix de l'efficacité énergétique) 2019, doté d'un montant total de 30 000 euros. La cérémonie de remise des prix aura lieu au dena Energiewende-Kongress à Berlin au mois de novembre. Ce prix est parrainé par le ministre fédéral de l'Économie, Peter Altmaier, et est sponsorisé par les partenaires Danfoss et KfW.

Les entreprises intéressées ont jusqu'au 30 juin 2019 pour envoyer une candidature dans l'une des catégories du concours sur le site Web à l'adresse : www.EnergyEfficiencyAward.de. Peuvent participer les entreprises, toutes tailles et tous secteurs d'activité confondus, en Allemagne et à l'étranger.

Les prix du concours se déclinent en quatre catégories

Les catégories représentent des éléments constitutifs importants de la transition énergétique et mettent en avant les possibilités que les entreprises industrielles, commerciales et publiques peuvent mettre en œuvre pour accroître leur efficacité énergétique. Les candidatures sont recherchées pour quatre catégories différentes :

Transition énergétique 2.0 - Cela concerne des projets qui ont des effets positifs sur le système de l'énergie autres que la seule augmentation de l'efficacité énergétique,

- Cela concerne des projets qui ont des effets positifs sur le système de l'énergie autres que la seule augmentation de l'efficacité énergétique, Efficacité énergétique : de l'intelligent au numérique - Cela vaut pour des projets allant des mesures traditionnelles d'efficacité énergétique aux solutions numériques,

- Cela vaut pour des projets allant des mesures traditionnelles d'efficacité énergétique aux solutions numériques, Services énergétiques et gestion de l 'énergie - Cela s'adresse aux projets mis en œuvre par le biais de la gestion de l'énergie ou d'un prestataire de services - l'entreprise et le prestataire de services peuvent tous deux présenter une candidature,

- Cela s'adresse aux projets mis en œuvre par le biais de la gestion de l'énergie ou d'un prestataire de services - l'entreprise et le prestataire de services peuvent tous deux présenter une candidature, Prix du public : des programmes d'amélioration de l'efficacité énergétique - Il s'agit de concepts qui illustrent de façon concluante comment l'efficacité énergétique peut être améliorée et dont l'approche démontre qu'ils sont commercialisables.

Début octobre 2019, dena publiera une liste des projets finalistes nominés.

Le concours international est financé par le Ministère fédéral de l'Économie et de l'Énergie (BMWi).

Pour en savoir plus sur la façon de participer gratuitement, rendez-vous sur www.EnergyEfficiencyAward.de

Contact pour la presse :

Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) - Agence allemande de l'énergie, Tom Raulien, Chausseestrasse 128 a, 10115 Berlin, Allemagne

Tél : +49-(0)30-66-777-652 ; télécopie : +49-(0)30-66-777-699; courriel : raulien@dena.de ; site Web : www.dena.de

SOURCE Deutsche Energie-Agentur (dena)