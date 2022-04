Prix Virchow international pour la santé mondiale décerné

La distinction de haut rang récompense les prestations exceptionnelles, les contributions et les innovations pour l'amélioration de la santé mondiale avec un somme de 500 000 euros

BERLIN, 5 avril 2022 /PRNewswire/ -- La phase de nomination a débuté pour le prestigieux prix Virchow pour la santé mondiale. Cette importante récompense de haut rang à l'international permet de distinguer des prestations exceptionnelles qui relèvent de manière réussie les défis complexes de la santé mondiale. Le prix est décerné une fois par an, pour la première fois dans le cadre d'une cérémonie festive le 15 octobre 2022 à Berlin la veille du World Health Summit.

Le prix désormais établi vise à encourager les grandes idées et un engagement global pour atteindre les objectifs de durabilité liés à la santé de l'Agenda 2030 des Nations Unies. Les lauréats du prix reçoivent la somme de 500 000 euros pour leurs nombreuses années d'engagement et leurs contributions innovantes à l'amélioration de la santé mondiale.

Il est décerné à des individus, des organisations ou des institutions qui ont apporté une contribution significative au renforcement de la santé mondiale par l'œuvre de leur vie ou leur travail – que ce soit par la société civile, l'engagement scientifique, humanitaire, social, politique ou économique.

L'annonce officielle des lauréats du prix Virchow pour la santé mondiale a lieu chaque année le 13 octobre, jour de l'anniversaire de Rudolf Virchow. Le personnage de Rudolf Virchow combinait un concept interdisciplinaire et humaniste de la santé et reste un modèle pour surmonter la complexité et relever les défis afin d'améliorer la santé mondiale.

La fondation Virchow pour la santé mondiale souhaite renforcer la conscience pour l'importance de la santé mondiale et récompenser avec le prix les prestations et contributions durables particulièrement innovatives en la matière. La fondation à but non lucratif basée à Berlin et à Münster a été fondée en tant qu'engagement de la société civile avec le soutien de l'Académie nationale des sciences Leopoldina et de l'Académie des sciences de Berlin-Brandebourg, entre autres.

Détails sur la procédure de nomination: https://virchowprize.org/de/nominations/

