Призовой фонд в размере 1 млн долл. США: Huawei представляет международный конкурс разработчиков приложений

Платформа HMS Core объединяет в себе весь комплекс возможностей Huawei в экосистеме "чипсет-устройство-облако", предоставляя разработчикам весь необходимый базовый функционал: Machine Learning Kit, HiAI, AR Engine и многое другое. Благодаря интеграции своих приложений с HMS Core, девелоперы получают прямой доступ к всему инструментарию, а также сервисы интеллектуальной глобальной дистрибуции собственных продуктов.

По мере непрерывного расширения AppGallery в качестве одного из трех крупнейших магазинов приложений победители конкурса Apps UP получат шанс продвигать свои приложения на платформе HUAWEI AppGallery, открывающей им доступ к многомиллионной аудитории пользователей в более чем 170 странах и регионах мира в сочетании с преимуществами AppGallery Connect, предоставляющего комплексный сервис для мобильных приложений и помогающий разработчикам создавать эффективные инновации.

Победителей конкурса ждут многочисленные награды:

Призовой фонд в размере 1 млн долл. США при спонсорской поддержке Shining-Star Program. Эта сумма будет распределена между финалистами в следующих категориях: "Лучшее приложение", "Лучшая игра", "Приложение с наибольшим социальным влиянием", "Самое популярное приложение", "Почетный приз"

Возможность посоревноваться с коллегами на мировой арене и продемонстрировать свои технические способности с применением HMS Core

Участие в дискуссиях с ведущими экспертами отрасли и судьями Apps UP

Бесплатный доступ к ивентам, курсам и сертификационным программам Huawei Developers

По случаю открытия конкурса компания Huawei во вторник 30 июня в 12:00 UTC+1 провела виртуальную презентацию, в ярких красках описав все возможности для разработчиков. Это событие ознаменовало запуск международного конкурса, в программу которого входят дискуссионные сессии с участием президента подразделения потребительских облачных сервисов Huawei Consumer Business Group Чжана Пинаня (Zhang Ping'an), успешных разработчиков и экспертов HMS Core.

В число представленных на презентации успешных кейсов интеграции с HMS Core вошли приложение для рисования Sketch AR, использующее технологии HUAWEI HiAI для создания виртуальных арт-объектов. Еще одним таким приложением стал StorySign, объединяющий инструменты машинного обучения Machine Learning Kit и распознавания текстовых изображений HUAWEI HiAI Optical Character Recognition (OCR) для перевода популярной китайской детской литературы на язык жестов для нужд маленьких глухонемых читателей.

Комментируя запуск конкурса Apps UP, Чжан Пинань отметил: "Число талантливых разработчиков в экосистеме HMS постоянно растет. Именно их труд стоит за многими уже ставшими для нас привычными элементами повседневной жизни. Создаваемые ими приложения облегчают нам задачи взаимодействия с окружающим миром. Компания Huawei приглашает разработчиков из всех уголков земного шара вместе с нами строить лучшее будущее и претворять собственные идеи в реальность с помощью инструментов HMS Core от Huawei Mobile Services".

Как подать заявку

Все заинтересованные разработчики должны пройти регистрацию на официальной странице конкурса https://developer.huawei.com/consumer/en/digix/appsup в период с 30 июня по 30 августа 2020 индивидуально или в составе группы до трех участников. Все приложения-соискатели должны быть разработаны с использованием HMS Core и переданы на рассмотрение жюри через официальный веб-сайт состязания до 18:00 UTC+8 30 августа 2020 года. Комиссия из региональных экспертов оценит каждую конкурсную заявку по параметрам социальной, коммерческой ценности, удобства использования и оригинальности.

На этапе публичного обсуждения с 21 сентября этого года 20 приложений-финалистов из каждого региона будут размещены в публичном доступе на официальном веб-сайте конкурса или на платформе HUAWEI AppGallery. Финал конкурса состоится в октябре.

Готовы вместе с Huawei раскрывать безграничный потенциал мобильных приложений? См. больше на https://developer.huawei.com/consumer/en/digix/appsup .

#HMSInnovateforall

-КОНЕЦ-

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1198991/USD_1_Million_Innovation.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1198993/Zhang_Ping_an_President.jpg

Фотo - https://mma.prnewswire.com/media/1198992/Innovation_digital_inclusion.jpg

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SOURCE Huawei Consumer Business Group