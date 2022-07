Pro lepší svět pomocí technologií: Hisense a FIFA vytvářejí dokonalou budoucnost pomocí dlouhodobé spolupráce

ČCHING-TAO, Čína, 30. července 2022 /PRNewswire/ -- 27. července byli Dr. Lan Lin, předseda Hisense Group Holdings Co., Ltd., a Franjo Bobinac, viceprezident Hisense International Co., Ltd., pozváni na setkání s prezidentem FIFA Giannim Infantinem a vedoucími pracovníky FIFA v sídle organizace v Curychu. Zástupci Hisense a FIFA se tak poprvé setkali oficiálně a kromě prohlídky sídla FIFA spolu také podrobně prodiskutovali dlouhodobou spolupráci.

Technologie pro lepší život: dokonalé vychutnání zápasu

Před zahájením mistrovství světa ve fotbale v Rusku 2018™ přivítalo ústředí FIFA první 100palcový 4K laserový televizor Hisense L7 s technologií Dual Color na světě. Dnes společnost Hisense úspěšně získala uznání FIFA a v jejím sídle opět nainstalovala 3 nové laserové televizory. V měsících příprav na mistrovství světa v Kataru 2022™ představila společnost Hisense vyšší úroveň zážitku ze hry díky nejmodernější technologii s první Tri-Chroma laserovou televizí na světě L9G pro ústředí FIFA. Během jednání si vedoucí pracovníci obou stran společně vychutnali sledování vzrušujícího zápasu právě na nové Hisense Laser TV L9G.

Prezident FIFA Gianni Infantino řekl již dříve na akci Hisense Open Day: „Přesvědčivé produkty a špičkové technologie společnosti Hisense nabízí fotbalovým fanouškům skutečně úžasný divácký zážitek. Pomocí technologických inovací spojíme své síly a přineseme jim mistrovství světa, na které nezapomenou."

Kromě uznání organizace FIFA získala laserová televize Hisense pozitivní ohlasy také od mnoha světových spotřebitelů. Jako prémiový produkt společnosti Hisense se Hisense Laser TV objevila na mezinárodních akcích, jako je fórum Harvardovy univerzity o Číně nebo Čínský den OSN. Doputovala i do královské rodiny ve Spojených arabských emirátech a zařadila se mezi oblíbené volby světových spotřebitelů. Prodeje Hisense Laser TV v Austrálii, Francii, Kanadě a na dalších zahraničních trzích letos překonaly jen v období od ledna do června loňské prodeje za celý rok.

Úzká spolupráce pro udržitelnou budoucnost

Společnost Hisense se dlouhodobě zaměřuje na společenskou odpovědnost a snaží se dále přispívat k udržitelnému globálnímu rozvoji. Svou filosofii sdílí také s organizací FIFA a spolupracuje s její nadací FIFA Foundation, která se věnuje charitě a udržitelnému rozvoji.

V září 2022 se Hisense zúčastní kampaně FIFA pro školy „Football for Schools Event". Ta nabídne jihoafrickým dětem zábavný a poučný workshop s cílem poskytnout jim větší citovou podporu a zvýšit globální povědomí o životním prostředí. Do budování udržitelné planety pro zelenější budoucnost zapojí také veřejnost.

Společnost Hisense se vždy pohybovala ve světě sportovního marketingu a intenzivně spolupracovala s organizací FIFA. Sponzorská pozice jí umožnila značně zvýšit povědomí o značce i její sílu a úspěšně rozšířit své podnikání do celého světa. V roce 2022 se společnost Hisense umístila na 7. místě v žebříčku tvůrců značek KANTAR BrandZ™ Chinese Global Top 50 Brand Builders a na 1. místě v kategorii domácích spotřebičů. Díky globálně integrovaným kapacitám výzkumu a vývoje průběžně uvádí na trh na nové technologické produkty a i díky tomu dosáhly její tržby v období od ledna do května 2022 objemu 73,1 miliardy jüanů.

Na fotbalovém mistrovství světa v Kataru 2022 bude Hisense úzce spolupracovat s organizací FIFA, aby spotřebitelům z celého světa přinesla ještě lepší zážitky ze hry.

