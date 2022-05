Pro Music Rights, Inc. anuncia un acuerdo de licencia con Tiktok

- Pro Music Rights, Inc., una de las compañías de licencias de música más grandes del mundo, anuncia un acuerdo de licencia con Tiktok

NAPLES, Fla., 23 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Pro Music Rights ("PMR"), una de las compañías de licencias de música más grandes del mundo, se complace en anunciar que ha otorgado al conocido servicio de videos TikTok una licencia que permitirá a sus usuarios crear videos que incluyan música de Pro Music Rights. ' Amplio repertorio. El acuerdo permitirá a TikTok ofrecer más de 2.500.000 obras de PMR a sus usuarios. Jake P. Noch, consejero delegado de Pro Music Rights, explicó que está muy complacido de entablar una relación con TikTok. "Creo que TikTok es una plataforma maravillosa y será un excelente lugar online de cara a expandir la audiencia de nuestra música, ya que millones de personas en todo el mundo la usan de manera rutinaria", indicó. Noch.

Acerca de Pro Music Rights, Inc. ( ProMusicRights.com )

Pro Music Rights es la quinta organización de derechos de ejecución pública (PRO) jamás formada en Estados Unidos. Sus licenciatarios incluyen compañías tan destacadas como TikTok, iHeart Media, Triller, Napster, 7Digital, Vevo y cientos de otras. Pro Music Rights controla una cuota de mercado estimada del 7,4% en Estados Unidos y eso representa más de 2.500.000 obras que incluyen artistas notables como A$AP Rocky, Wiz Khalifa, Pharrell, Young Jeezy, Juelz Santana, Lil Yachty, MoneyBaggYo, Larry June. , Trae Pound, Sause Walka, Trae Tha Truth, Sosamann, Soulja Boy, Lex Luger, Lud Foe, SlowBucks, Gunplay, OG Maco, Rich The Kid, Fat Trel, Young Scooter, Nipsey Hussle, Famous Dex, Boosie Badazz, Shy Glizzy , 2 Chainz, Migos, Gucci Mane, Rich The Kid, Young Dolph, Trinidad James, Fall Out Boy y muchos más. Para obtener más información, visite la página web promusicrights.com .

