NAPELS, Florida, 15 augustus 2022 /PRNewswire/ -- Pro Music Rights, Inc., een van 's werelds grootste muzieklicentiebedrijven, kondigt aan dat het een overeenkomst is aangegaan om publiek te gaan via een omgekeerde fusie met Nuvus Gro Corp (OTC: NUVG).

Pro Music Rights is van plan om zijn jaarrekening op 19 augustus 2022 te publiceren, naast meer gedetailleerde informatie over de gesloten omgekeerde fusie met Nuvus Gro Corp (OTC: NUVG) via EDGAR.

Over Pro Music Rights, Inc. (ProMusicRights.com)

Pro Music Rights de vijfde organisatie voor openbare uitvoeringsrechten (PRO) ooit opgericht in de Verenigde Staten. De licentiehouders zijn onder meer bekende bedrijven als TikTok, iHeart Media, Triller, Napster, 7Digital, Vevo en honderden anderen. Pro Music Rights beheert een geschat marktaandeel van 7,4% in de Verenigde Staten, Het vertegenwoordigen van meer dan 2.500.000 werken met opmerkelijke kunstenaars als A$AP Rocky, Wiz Khalifa, Pharrell, Young Jeezy, Juelz Santana, Lil Yachty, MoneyBaggYo, Larry June, Trae Pound, Sause Walka, Trae Tha Truth, Sosamann, Soulja Boy, Lex Luger, Lud Foe, SlowBucks, Gunplay, OG Maco, Rich The Kid, Fat Trel, Young Scooter, Nipsey Hussle, Famous Dex, Boosie Badazz, Shy Glizzy, 2 Chainz, Migos, Gucci Mane, Young Dolph, Trinidad James, Fall Out Boy en talloze anderen. Ga voor meer informatie naar promusicrights.com.

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van Artikel 27A van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en Artikel 21E van de Securities Exchange Act van 1934, die bedoeld zijn te worden gedenkt door de hierdoor gecreëerde veilige havens. Beleggers worden gewaarschuwd dat, alle op de toekomst gerichte verklaringen risico's en onzekerheden met zich meebrengen, waaronder, maar niet beperkt tot, het vermogen van Pro Music Rights, Inc. om zijn opgegeven bedrijfsplan te verwezenlijken. Pro Music Rights, Inc. is van mening dat de aannames die ten grondslag liggen aan de op de toekomst gerichte verklaringen in dit bericht redelijk zijn, dat een van de aannames onjuist kan zijn en dat er derhalve geen zekerheid kan zijn dat de op de toekomst gerichte verklaringen in dit persbericht juist zijn. In het licht van de belangrijke onzekerheden die inherent zijn aan de in dit document opgenomen toekomstgerichte verklaringen, mag de opneming van dergelijke informatie niet worden beschouwd als een vertegenwoordiging door Pro Music Rights, Inc. of een andere persoon.

