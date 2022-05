Pro Music Rights, Inc., uma das maiores empresas de licenciamento de música do mundo, anuncia acordo de licenciamento com o Tiktok

NAPLES, Fla., 23 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A Pro Music Rights ("PMR"), uma das maiores empresas de licenciamento de música do mundo, tem o prazer de anunciar que concedeu ao conhecido serviço de vídeo TikTok uma licença que permitirá que seus usuários criem vídeos que incluam músicas do amplo repertório da Pro Music Rights. O acordo permitirá que o TikTok ofereça mais de 2.500.000 obras da PMR para seus usuários. Jake P. Noch, CEO da Pro Music Rights, disse que está muito satisfeito com este relacionamento com o TikTok. "Acho que o TikTok é uma plataforma maravilhosa e será um excelente local on-line para ampliar o público da nossa música, uma vez que a plataforma é rotineiramente usada por milhões de pessoas em todo o mundo", disse Jake P. Noch.

Sobre a Pro Music Rights, Inc. ( ProMusicRights.com )

A Pro Music Rights é a 5ª organização de direitos autorais (PRO) formada nos Estados Unidos. Seus licenciados incluem empresas notáveis como TikTok, iHeart Media, Triller, Napster, 7Digital, Vevo e centenas de outras. A Pro Music Rights controla uma participação de mercado estimada em 7,4% nos Estados Unidos e que representa mais de 2.500.000 de obras com artistas notáveis como A$AP Rocky, Wiz Khalifa, Pharrell, Young Jeezy, Juelz Santana, Lil Yachty, MoneyBaggYo, Larry June, Trae Pound, Sause Walka, Trae Tha Truth, Sosamann, Soulja Boy, Lex Luger, Lud Foe, SlowBucks, Gunplay, OG Maco, Rich The Kid, Fat Trel, Young Scooter, Nipsey Hussle, Famous Dex, Boosie Badazz, Shy Glizzy, 2 Chainz, Migos, Gucci Mane, Rich The Kid, Young Dolph, Trinidad James, Fall Out Boy e inúmeros outros. Para mais informações, acesse promusicrights.com.

FONTE Pro Music Rights

