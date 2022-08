NAPLES, Flórida, 15 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Pro Music Rights, Inc., uma das maiores empresas de licenciamento de música do mundo, anuncia que fechou o acordo para se tornar pública por meio de uma fusão reversa com a Nuvus Gro Corp (OTC: NUVG).

A Pro Music Rights pretende divulgar suas demonstrações financeiras até 19 de agosto de 2022, assim como outras informações detalhadas referentes à fusão reversa fechada com a Nuvus Gro Corp (OTC: NUVG) via EDGAR.

Sobre a Pro Music Rights, Inc. (ProMusicRights.com)

A Pro Music Rights é a 5ª organização de direitos autorais (PRO) formada nos Estados Unidos. Seus licenciados incluem empresas notáveis como TikTok, iHeart Media, Triller, Napster, 7Digital, Vevo e centenas de outras. A Pro Music Rights controla uma participação de mercado estimada em 7,4% nos Estados Unidos e que representa mais de 2.500.000 de obras com artistas notáveis como A$AP Rocky, Wiz Khalifa, Pharrell, Young Jeezy, Juelz Santana, Lil Yachty, MoneyBaggYo, Larry June, Trae Pound, Sause Walka, Trae Tha Truth, Sosamann, Soulja Boy, Lex Luger, Lud Foe, SlowBucks, Gunplay, OG Maco, Rich The Kid, Fat Trel, Young Scooter, Nipsey Hussle, Famous Dex, Boosie Badazz, Shy Glizzy, 2 Chainz, Migos, Gucci Mane, Young Dolph, Trinidad James, Fall Out Boy, e inúmeros outros. Para mais informações, acesse promusicrights.com.

Este comunicado à imprensa contém certas declarações prospectivas que estão abrangidas no significado da Seção 27A do Securities Act de 1933, conforme alterado, e da Seção 21E do Securities Exchange Act de 1934, que devem ser cobertos pelos dispositivos de portos seguros criados por ele. Os investidores são advertidos de que todas as declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas, incluindo sem limitação, a capacidade da Pro Music Rights, Inc. de realizar seu plano de negócios declarado. A Pro Music Rights, Inc. acredita que as suposições subjacentes às declarações prospectivas contidas neste documento são razoáveis, qualquer uma das suposições pode ser imprecisa e, portanto, não há nenhuma garantia de que as declarações prospectivas incluídas neste comunicado à imprensa se provarão precisas. À luz das incertezas significativas inerentes às declarações prospectivas incluídas neste documento, a inclusão de tais informações não deve ser considerada uma representação da Pro Music Rights, Inc. ou de qualquer outra pessoa.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/728013/Pro_Music_Rights_Logo.jpg

FONTE Pro Music Rights, Inc.

