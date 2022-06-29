Pro Music Rights объявила о завершении раунда финансирования на 5 500 000 долл. США

Pro Music Rights, Inc., одна из крупнейших в мире компаний-лицензиаторов музыки, объявила о завершении нераскрываемого раунда финансирования в размере 5 500 000 долл. США и оценке в 422 583 333 долл. США.

НЕЙПЛС (шт. ФЛОРИДА), 29 июня 2022 г. /PRNewswire/ -- Pro Music Rights (PMR), одна из крупнейших в мире компаний-лицензиаторов музыки, с удовлетворением объявляет о завершении нераскрываемого раунда финансирования в размере 5 500 000 долл. США; стоимость компании в рамках раунда была оценена в 422 583 333 долл. США.

Информация о компании Pro Music Rights, Inc. ( ProMusicRights.com )

Pro Music Rights — 5-я по времени основания организация по защите прав на публичное исполнение (PRO) в США. В число ее лицензиатов входят такие известные компании, как TikTok, iHeart Media, Triller, Napster, 7Digital, Vevo и сотни других. Компания Pro Music Rights контролирует 7,4% американского музыкального рынка, что в абсолютном выражении составляет более 2 500 000 музыкальных треков таких известных исполнителей, как A$AP Rocky, Wiz Khalifa, Pharrell, Young Jeezy, Juelz Santana, Lil Yachty, MoneyBaggYo, Larry June, Trae Pound, Sause Walka, Trae Tha Truth, Sosamann, Soulja Boy, Lex Luger, Lud Foe, SlowBucks, Gunplay, OG Maco, Rich The Kid, Fat Trel, Young Scooter, Nipsey Hussle, Famous Dex, Boosie Badazz, Shy Glizzy, 2 Chainz, Migos, Gucci Mane, Young Dolph, Trinidad James, Fall Out Boy и многих других. Для получения более подробной информации посетите сайт promusicrights.com.

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SOURCE Pro Music Rights, Inc.