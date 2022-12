Proactis erkend in 2022 Gartner® Magic Quadrant™ voor Procure-to-Pay Suites

Erkend voor de volledigheid van visie en het uitvoervermogen

LONDEN, 2 december 2022 /PRNewswire/ -- Proactis, een toonaangevende leverancier van 'Source-to-Pay'-softwareoplossingen, kondigde vandaag aan dat het door Gartner® is gepositioneerd als nichespeler in het Magic Quadrant voor Procure-to-Pay-suites dankzij zijn visie en uitvoering.* De evaluatie was gebaseerd op specifieke criteria die de algemene volledigheid van de visie en het vermogen van het bedrijf om uit te kunnen voeren, hebben geanalyseerd.

Proactis levert innovatieve Source-to-Pay-softwareoplossingen voor middelgrote organisaties in een scala aan dienstverlenende sectoren, met een snel groeiend klantenbestand van meer dan 1.100 zakelijke en publieke organisaties en 2 miljoen leveranciers, met meer dan 3 miljoen gebruikers in meer dan 100 landen in het Verenigd Koninkrijk, Europa, Noord-Amerika, Nieuw-Zeeland en Australië.

"We zijn er trots op om voortdurend te worden erkend in zo'n prestigieus rapport. Het middensegment staat voor zeer specifieke uitdagingen en, omdat we 'mid-market by design' zijn, zijn we ervan overtuigd dat onze toegewijde focus op het voldoen aan deze uitdagingen voor onze klanten nog steeds van grote waarde zal zijn, zoals het dat al tientallen jaren is. Onze voortdurende investering in onze mensen, producten en klanten zal ervoor zorgen dat we nu meer dan ooit een toonaangevende leverancier van 'Source-to-Pay'-softwareoplossingen blijven, waardoor organisaties in het middensegment over de hele wereld worden geholpen om hun uitgaven te beheersen en het risico van de toeleveringsketen te beheren." - Geert Timmermans, Chief Product Officer



Magic Quadrant-rapporten zijn een toonbeeld van rigoureus, op feiten gebaseerd onderzoek in specifieke markten, en bieden een brede kijk op de relatieve posities van de aanbieders in markten met een sterke groei en diversiteit van leveranciers. Aanbieders zijn gepositioneerd in vier kwadranten: leiders, uitdagers, visionairs en nichespelers. Het onderzoek maakt het mogelijk om het beste uit de marktanalyse te halen overeenkomstig uw unieke zakelijke en technologische behoeften.

Bekijk hier het Magic Quadrant-rapport om meer te weten te komen over de sterke punten en de aandachtspunten van Proactis, naast het aanbod van andere aanbieders.

Disclaimer: Gartner beveelt geen enkele leverancier, product of dienst aan die in zijn onderzoekspublicaties wordt vermeld en adviseert technologiegebruikers nooit om uitsluitend leveranciers te kiezen met de hoogste beoordelingen of andere aanduiding. Onderzoekspublicaties van Gartner bestaan uit de meningen van de onderzoeks- en adviesorganisatie van Gartner en mogen niet worden opgevat als feitelijke verklaringen. Gartner wijst alle garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot dit onderzoek van de hand, met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

