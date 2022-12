Proactis est reconnu par le Gartner® Magic Quadrant™ pour les suites Procure-to-Pay 2022

Reconnu pour l'exhaustivité de sa vision et sa capacité d'exécution

LONDRES, 2 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Proactis, l'un des principaux fournisseurs de solutions logicielles Source-to-Pay, a annoncé aujourd'hui qu'il a été positionné par Gartner® en tant que « Niche Player » dans le Magic Quadrant avec les suites Procure-to-Pay pour sa vision et son exécution.* L'évaluation était basée sur des critères spécifiques qui analysaient l'exhaustivité de la vision globale de l'entreprise et sa capacité d'exécution.

Proactis fournit des solutions logicielles Source-to-Pay innovantes pour les entreprises de taille intermédiaire dans un large éventail de secteurs axés sur les services. La société détient une base de clients en croissance rapide de plus de 1 100 entreprises et organisations du secteur public et 2 millions de fournisseurs. Elle compte plus de 3 millions d'utilisateurs dans plus de 100 pays au Royaume-Uni, en Europe, en Amérique du Nord, en Nouvelle-Zélande et en Australie.

« Nous sommes très fiers d'être reconnus dans un rapport aussi prestigieux. Le marché des entreprises de taille intermédiaire est confronté à des défis très spécifiques. Parce que cela fait partie de notre ADN, nous sommes convaincus que notre volonté de relever ces défis continuera à apporter une valeur ajoutée significative à nos clients, comme c'est le cas depuis des décennies. Notre investissement continu dans notre personnel, nos produits et nos clients nous permettra de rester un fournisseur de premier plan de solutions logicielles Source-to-Pay, aidant les entreprises de taille intermédiaire du monde entier à contrôler leurs dépenses et à gérer les risques liés à la chaîne d'approvisionnement, surtout aujourd'hui. » - Geert Timmermans, directeur des produits

Les rapports Magic Quadrant sont l'aboutissement d'une recherche rigoureuse et factuelle sur des marchés spécifiques, fournissant une vue d'ensemble des positions relatives des fournisseurs dans des marchés où la croissance est élevée et où la différenciation des fournisseurs est nette. Les fournisseurs sont répartis en quatre quadrants : Leaders, Challengers, Visionaries et Niche Players. L'étude vous permet de tirer le meilleur parti de l'analyse du marché en fonction de vos besoins commerciaux et technologiques uniques.

Consultez le rapport Magic Quadrant pour en savoir plus sur les points forts et les mises en garde de Proactis, parmi les offres d'autres fournisseurs, ici .

Clause de non-responsabilité : Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant les meilleures évaluations ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

