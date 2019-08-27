Пробег ретроавтомобилей из Берлина в Пекин по Шелковому пути: празднование 25-летнего юбилея со дня провозглашения двух столиц городами-побратимами

БЕРЛИН (BERLIN), 27 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- Церемония старта ралли ретроавтомобилей "Шелковый путь-2019" по маршруту Берлин-Пекин состоялась на территории Bretsd Plaza в административном округе немецкой столицы Шарлоттенсбурге. Мероприятие привлекло поклонников автоспорта из Германии, Швейцарии, Австрии и Люксембурга. Вместе они отправятся на своих винтажных авто в путешествие из Берлина в Пекин.

Как отметила присутствовавшая на церемонии заместитель главы Пекинского городского управления по вопросам культурыи туризма г-жа Ван Юэ (Wang Yue), в этому году Германия и Китай отмечают 25-летие со дня провозглашения двух столиц городами-побратимами, и участники автопробега из Берлина в Пекин являются послами, объединяющими две страны. Пекин, в свою очередь, приглашает туристов из всех уголков земного шара познакомиться с новым очарованием китайской столицы, сочетающей многовековую культуру Дальнего Востока с современной модой и инновациями. По словам главы Шарлоттенсбурга г-на Рейнхарда Науманна (Reinhard Naumann), его округ стремится играть заметную роль в углублении культурных и туристических связей между двумя городами.

Участники ралли ретроавтомобилей "Новый Шелковый путь-2019" преодолеют свыше 13 000 километров между Берлином и Пекином, следуя по маршруту древнего Шелкового пути через Польшу, Беларусь, Россию и Казахстан.

В ходе состоявшейся днем ранее промоконференции культурно-туристической кампании "Очаровательный Пекин" г-жа Ван Юэ подчеркнула, что власти китайской столицы стремятся превратить город с гармоничный и комфортный для жизни мегаполис мирового класса и международный центр туризма. В данный момент основные усилия брошены на развитие районов, окружающих центр города, в преддверии Зимних Олимпийских игр-2022. На берлинской конференции представители Пекина продемонстрировали готовность к угублению сотрудничества с немецкой столицей.

За последние годы Пекинское городское управление по вопросам культуры и туризма успешно организовало и провело широкий спектр промомероприятий в Германии. В 2019 году число двусторонних визитов достигло 200 тысяч. Пекин и Берлин, как столицы своих государств, могут похвалиться давней историей, древними традициями, обширным культурным наследием и богатыми туристическими ресурсами. И ралли ретроавтомобилей может побудить еще большее число немцев посетить столицу Поднебесной.

SOURCE Beijing Municipal Bureau of Culture and Tourism