Probiótico SynForU(TM)-HerCare apresenta benefícios para reduzir infecção por candidíase em gestantes.

As cepas de lactobacilos SynForU™-HerCare foram desenvolvidas para melhorar a qualidade de vida das gestantes com CV, um dos problemas de saúde mais comuns que afetam as mulheres em todo o mundo. A mistura probiótica isolada de produto lácteo é composta de Lactobacillus plantarum LP115, Lactobacillus helveticus LA25, Lactobacillus rhamnosus LRH10, Lactobacillus paracasei LPC12, Lactobacillus fermentum LF26 e Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis LDL114. Sua qualidade, eficácia e desempenho foram testados. Ela é superior em capacidade adesiva a células Hela , produção de peróxido de hidrogênio e atividade antibacteriana, em comparação com outros probióticos de cuidados íntimos disponíveis no mercado.

"A maioria das pesquisas sobre probióticos e candidíase vaginal enfatizavam principalmente as mulheres em geral, sem se direcionar especificamente às gestantes. Embora a CV possa ocorrer aleatoriamente em mulheres grávidas, estudos indicam que observou-se uma prevalência maior em gestantes, independentemente de sua idade, tempo de gestação, paridade, ocupação e níveis de escolaridade. Em se tratando de tratamento da CV, estudos sugerem que os probióticos são a opção preferida em comparação com medicamentos antifúngicos, porque estes medicamentos geralmente causam efeitos colaterais como aumento da taxa de recidiva e resistência a medicamentos. Assim, desenvolvemos mais estudos randomizados para investigar o impacto potencial dos probióticos na prevenção da CV, particularmente em mulheres grávidas," disse o Dr. San Land Young, chefe de operações globais de saúde humana da SynbioTech.

Setenta e oito mulheres em 14 a 32 semanas de gestação com a CV concluíram o estudo randomizado duplo cego e controlado por placebo com duração de oito semanas. O grupo de intervenção tomou o probiótico de lactobacilos (duas cápsulas/dia de 9.5 log CFU/cápsula) por oito semanas.

O grupo que tomou os lactobacilos apresentou redução de 45% dos sintomas vulvovaginais, como irritação, corrimento e ardor (P<0,05), 31% de redução da preocupação (p=0,001), redução de 34,6% de restrição das atividades diárias atribuídas à CV na oitava semana (p=0,026), enquanto o grupo placebo não demonstrou alterações significativas no estresse emocional ou no impacto social. Notavelmente, o grupo que tomou os lactobacilos também relatou redução de 38% nas recorrências de estresse emocional na oitava semana (p=0,0002 versus p=0,003) e melhoria de 33% no impacto social (p=0,006), em comparação com o grupo placebo. Além disso, o grupo que tomou os lactobacilos também demonstrou tempos de defecação mais altos por semana (aumento de 11%) (p=0,001) e mostrou ser marginalmente menos constipado (p=0,06), em comparação com o grupo placebo.

Os resultados indicam que a suplementação com SynForU™-HerCare reduz os sintomas vulvovaginais, as recidivas de CV e melhoria do desconforto emocional e social atribuído à CV. Além disso, o SynForU™-HerCare mostrou benefício potencial na redução dos riscos de constipação induzida pela gestação. As mulheres podem se beneficiar dos efeitos favoráveis dos probióticos eficazes apoiados pela ciência SynForU™-HerCare. O SynForU™-HerCare já está disponível no mundo todo.

Lisa Chen, gerente de marketing da SynbioTech, comentou: "Existem muitos probióticos que se dizem eficazes no mercado, mas a ciência é a chave. O SynForU™-HerCare é apoiado por ciência robusta e é nosso compromisso oferecer cuidados de longo prazo a mulheres do mundo todo, fazendo, assim, a diferença em sua vida".

Para mais informações: https://www.synbiotech.com

