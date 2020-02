Prochainement : accès immédiat aux scores de lecture (Reading) et d'écoute (Listening) du TOEFL iBT®

PRINCETON, New Jersey, 13 février 2020 /PRNewswire/ -- À partir du 15 février, les étudiants du monde entier pourront consulter à l'écran les résultats des sections Reading et Listening du TOEFL iBT®, dès la fin de leur examen. Ces scores, non officiels, constitueront pour les étudiants un indicateur de performance précoce et pourront les aider à prendre des décisions bien informées, comme pour la communication de leurs notes à la fin de l'examen, en se basant sur cette performance.

Les étudiants pourront consulter ces scores avant de quitter le centre d'examen, puis ils retrouveront l'intégralité des scores dans leur rapport de notes officiel et complet, environ six jours après la date du test, sur l'application officielle du TOEFL® ou sur leur compte en ligne.

« Le test TOEFL IBT est la seule évaluation de langue anglaise qui offre aux étudiants la possibilité de connaître leurs résultats immédiatement à l'issue du test », a déclaré Srikant Gopal, directeur exécutif du programme TOEFL. « Notre engagement envers les étudiants et les institutions est à l'origine des changements et des améliorations que nous avons mis en œuvre au cours des derniers mois, qui garantissent que l'expérience de l'examen sera aussi pratique et flexible que possible pour les étudiants, tout en maintenant les normes rigoureuses d'une évaluation équitable et impartiale, qui constitue une mesure fiable de la maîtrise de l'anglais académique pour les institutions, sur laquelle elles s'appuient. »

De plus, de récentes mises à jour des politiques d'ETS ont rendu les inscriptions en ligne encore plus pratiques que jamais. Les étudiants peuvent désormais s'inscrire en ligne pour une prochaine session de tests, deux jours seulement avant l'examen (il fallait auparavant compter quatre jours).

« Nous comprenons que les étudiants à travers le monde peuvent être confrontés à des délais et à des circonstances imprévues qui peuvent les obliger à prendre des décisions plus tard dans le processus », a dit Gopal. « Nous sommes sûrs que ces mises à jour offriront aux étudiants plus de chances de s'inscrire au moment qui leur correspond le mieux. »

Pour en savoir plus sur la nouvelle fonctionnalité de notation immédiate et sur la politique d'inscription mise à jour, ainsi que sur d'autres améliorations qui ont été mises en œuvre au cours des derniers mois, veuillez consulter le site www.ets.org/toefl/better_test_experience. Pour obtenir plus d'informations générales sur le test du TOEFL, veuillez consulter le site www.ets.org/toefl.

À propos du test TOEFL®

Le test d'anglais académique TOEFL est un produit proposé par ETS, un organisme à but non lucratif. Le test est organisé par plus de 11 000 établissements, dans plus de 150 pays du monde, et est universellement reconnu dans des destinations anglophones populaires comme les États-Unis, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et par plus de 98 pour cent des universités du Royaume-Uni, y compris 100 pour cent des établissements du Russell Group®. Ce test l'emporte sur d'autres tests de langue anglaise aux États-Unis et dans des destinations clés en Europe comme la France et l'Allemagne. Au Canada, TOEFL est la formule préférée des responsables des admissions aux études supérieures. Avec une notation centralisée du test par une combinaison de notateurs humains anonymes et de technologie de notation par intelligence artificielle, le test TOEFL offre une alternative intégralement équitable et impartiale. Pour plus d'informations sur le test TOEFL, y compris sur l'inscription, des conseils d'étude et des questions types, rendez-vous sur le site TOEFL Go Anywhere à l'adresse www.toeflgoanywhere.org.

