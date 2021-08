Prodapt acquiert Innovative Logic, va s'étendre à la Silicon Valley et servir les entreprises mondiales de plates-formes numériques

« Innovative Logic a construit une entreprise impressionnante avec une base de clients de marque et nous sommes ravis de les accueillir dans la famille Prodapt », a déclaré Vedant Jhaver, président et PDG de Prodapt. « Notre expertise combinée dans les services hi-tech contribuera à renforcer nos capacités et nos relations avec certains des principaux créateurs du monde hyperconnecté », a-t-il ajouté.

Les capacités de conception de systèmes d'Innovative Logic dans le domaine du silicium (SoC, ASIC, FPGA) et du logiciel (embarqué, micrologiciel, IoT) complètent la vision de Prodapt en matière de connectivité pour jouer un rôle de bout en bout qui permet les communications, la collaboration et le divertissement. Cette capacité élargie aidera Prodapt à fournir des services depuis l'appareil jusqu'à la périphérie et le cloud.

« Rejoindre Prodapt est un excellent ajustement culturel pour l'équipe d'Innovative Logic, étant donné notre conviction commune de permettre, d'intégrer et de construire des solutions en utilisant des technologies de nouvelle génération », a déclaré Dinesh Tyagi, président et PDG d'Innovative Logic. « Nous pouvons désormais évoluer et offrir une proposition plus puissante à nos clients dans les domaines du conseil, de la conception de systèmes embarqués, des opérations et des solutions numériques axées sur les résultats commerciaux. »

À propos de Prodapt: www.prodapt.com

Prodapt se concentre sur la verticale Connectedness. Les clients de Prodapt sont des opérateurs de télécommunications, des fournisseurs de services numériques / multiservices (D/MSP), des entreprises de technologie et de plateformes numériques dans le domaine de la connectivité.

Prodapt construit, intègre et exploite des solutions permettant des technologies et des innovations de nouvelle génération. Prodapt travaille avec des leaders mondiaux tels que AT&T, Verizon, CenturyLink, Adtran, Vodafone, Liberty Global, Windstream, Virgin Media, Rogers, Deutsche Telekom et bien d'autres. Les clients de Prodapt aident aujourd'hui plus d'un milliard de personnes et cinq milliards d'appareils à rester connectés.

Prodapt a des bureaux en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine, en Inde et en Afrique. Elle fait partie d'un conglomérat commercial vieux de 120 ans, le groupe Jhaver, qui emploie plus de 22 000 personnes sur plus de 64 sites dans le monde.

À propos d'Innovative Logic : https://inno-logic.com/

Innovative Logic est une société de services technologiques qui fournit des services de conception/vérification dans les domaines des ASIC, des FPGA et des systèmes embarqués. Innovative Logic travaille dans le domaine des solutions embarquées depuis plus de 15 ans, aidant plusieurs FAANG et entreprises de plate-forme numérique de niveau 1 dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, l'IoT, les SSD, les ADAS, les réseaux, la vidéo, les graphiques, etc.

