Prodapt als Hauptsponsor des TM Forum Digital Transformation North America 2018

NEW YORK, September 11, 2018 /PRNewswire/ --

Nach einer außerordentlich erfolgreichen Teilnahme am TM Forum Digital Transformation World 2018 in Nizza (Frankreich), freut sich Prodapt die Teilnahme als Hauptsponsor für die kommende Digital Transformation North America 2018 in Dallas (Texas), bekannt zu geben. Das Führungsteam wird die Kompetenz und den Wettbewerbsvorteil von Prodapt in den Bereichen Robotic Process Automation (RPA), SDN-NFV und AI/ML präsentieren. Im Rahmen der Veranstaltung wird Prodapt eine Gesprächsrunde über Telebots[TM] - das telco-spezifische RPA-Framework - abhalten, an einer Podiumsdiskussion über AI/ML teilnehmen und Katalysatorprogramme über RPA und SDN-NFV vorstellen.

"Prodapt hat sich als bevorzugter Partner für viele der weltweit größten digitalen Dienstleister in dieser Region etabliert und die Verbindung zum TM Forum bietet uns eine großartige Gelegenheit, unsere Expertise und Vordenkerrolle in den Zukunftstechnologien zu präsentieren", so Harsha Kumar, President Prodapt.

Veranstaltungsprogramm Prodapt:

1. Tag: 24. September 2018



11:00 Uhr: Gemeinsame Gesprächsrunde mit Pradeep Balakrishnan, Director Robotics & Automation, und Asad Nabi, Senior Director, System Engineering & Software Architecture CenturyLink, zum Thema "Delivering operational excellence through intelligent RPA" (Bereitstellung von operativer Exzellenz durch intelligente RPA).

2. Tag: 25. September 2018



11:20 Uhr: Podiumsdiskussion zum Thema "Making the business case for investment in AI" (Erstellung eines Geschäftszenarios für Investitionen in KI), mit Avai S, Director Practice (IoT, Big Data, AI/ML, & Microservices) Prodapt, und Russ Bartels, Director Network Orchestration & Analytics Windstream Communication.

1.-5. Tag (24.-28. September 2018)



Prodapt leitet ein Katalysatorprogramm und demonstriert wie DSPs durch Nutzung von Wissen mittels Daten, Chatbots und intelligenter Software-Roboter den Teilnehmern ein proaktives und personalisiertes Rund-um-die-Uhr-Kundenerlebnis bieten können. Orange ist federführend - weitere Teilnehmer sind Blue Prism und Incognito. Das Programm wurde erfolgreich auf dem kürzlich durchgeführten TM Forum Digital Transformation World in Nizza (Frankreich) vorgestellt.

Weitere Informationen unter: http://www.prodapt.com/digital-transformation-north-america/

Über Prodapt: http://www.prodapt.com

Prodapt, ein weltweit führender Anbieter von IT-, Produkt-, Netzwerk- und Betriebsdiensten für den Digital Service Provider (DSP) vertical. Zahlreiche führende DSPs nutzen die Dienste von Prodapt zur Stärkung des Unternehmens und Erzielung von Wettbewerbsvorteilen. Prodapt, mit Hauptsitz in Chennai, verfügt über Lieferzentren in Nordamerika, Europa, Indien und Afrika und ist ein nach ISO 9001:2008, ISO 27001:2013, SSAE16 und CMMI Level 3 zertifiziertes Unternehmen. Prodapt ist Teil eines 120 Jahre alten Geschäftskonzerns, der Jhaver Group, und beschäftigt über 16.500 Mitarbeiter an über 64 Standorten weltweit.

Pressekontakt:



Raghavendra MG



E-Mail: raghavendra.mg@prodapt.com



Tel.: +91-9677040468