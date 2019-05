Prodapt eröffnete im IIT Madras Research Park ein Innovationslabor für schnellere Forschung und Innovation in der Telekommunikation

CHENNAI, Indien, 2. Mai 2019 /PRNewswire/ -- Prodapt gab die Eröffnung seines Innovationslabors für Forschung und Entwicklung im Indian Institute of Technology (IIT) Madras Research Park in Chennai, Indien, bekannt. Der Forschungspark ermöglicht die Zusammenarbeit zwischen Forschungslaboren von Unternehmen und IIT Madras, verbindet die industrielle und akademische Welt und dient als Impulsgeber für Forschung, Entwicklung und Innovation in Industriequalität.

Die F&E-Labore von Prodapt werden diese Einrichtung nutzen, um Immaterialgüter und Softwareprodukte zu entwickeln, die sich auf die Telekommunikationsbranche und die Bereiche Netzwerkvirtualisierung, SDN-NFV, 5G, AI/ML usw. konzentrieren. Durch die Zusammenarbeit mit IIT Madras kann Prodapt auf die Fakultät, Studenten und Forschungsprogramme von IIT Madras zurückgreifen, um gemeinsam komplexe Unternehmens- und Technologieherausforderungen zu lösen, denen digitale Dienstanbieter weltweit gegenüberstehen. Über 100 Ingenieure und Telekommunikationsfachleute von Prodapt nehmen an diesem Innovationsprogramm teil, um IP-orientierte Produkte zu entwickeln. Prodapt hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2021 25 % seines Umsatzes mit IP-orientierten Wirtschaftsgütern zu erzielen.

Während einer Rede sagte der Geschäftsführer von Prodapt, Vedant Jhaver: „Dies ist ein bedeutender Meilenstein für Prodapt. Als Unternehmen haben wir uns verpflichtet, innovative Produkte und Lösungen für Telekommunikationsbetreiber und digitale Serviceprovider anzubieten. Durch unsere Zusammenarbeit mit IITM können wir ihre modernste Technologieinfrastruktur und erstklassige Fakultät nutzen, um unsere Innovationsagenda voranzutreiben."

„Wir freuen uns, dass Prodapt als Teil des IITM Research Parks dabei helfen wird, IP-orientierte Produkte zu entwickeln", sagte Rajendra Mootha, Geschäftsführer vom IIT Madras Research Park. „Unsere Studenten erhalten dadurch Wissen aus der Industrie von Prodapt KMUs und werden an einigen Live-Projekten mitarbeiten, um die großen Herausforderungen zu meistern, denen die Branche gegenübersteht."

Prodapt ist ein weltweit führender Dienstleister im Bereich IT, Produkte, Netzwerke und Betriebsabläufe für das vertikale Segment der Digital Service Provider (DSP). Zahlreiche führende DSP arbeiten mit Prodapt zusammen, um ihren Geschäftserfolg zu verbessern und ihre Wettbewerbsposition zu stärken. Prodapt ist in Chennai angesiedelt und betreibt Vertriebszentren in Nordamerika, Europa, Indien und Afrika. Das Unternehmen ist nach ISO 9001:2008, ISO 27001:2013, SSAE16 und CMMI Level 3 zertifiziert. Prodapt gehört zur Jhaver Group, ein 120 Jahre alter Mischkonzern, und beschäftigt weltweit über 16.500 Mitarbeiter an mehr als 64 Standorten.

