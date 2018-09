Prodapt est le principal sponsor du TM Forum Digital Transformation North America 2018

NEW YORK, September 11, 2018 /PRNewswire/ --

Après une participation très réussie au TM Forum Digital Transformation World 2018 à Nice, en France, Prodapt est heureuse d'annoncer sa participation en tant que sponsor principal du prochain forum Digital Transformation North America 2018 qui se tiendra à Dallas, au Texas. L'équipe de direction présentera l'expertise et l'avantage concurrentiel de Prodapt en termes d'automatisation des procédés robotiques (RPA), de SDN-NFV (réseau défini par le logiciel - virtualisation des fonctions du réseau) et d'IA/ML (intelligence artificielle / apprentissage automatique). Lors de l'évènement, Prodapt tiendra une session de conférences sur les Telebots[TM] - le cadre RPA spécifique aux opérateurs télécoms. Elle participera à une table ronde sur l'IA/ML et accueillera des programmes catalyseurs sur la RPA et le SDN-NFV.

« Prodapt s'est imposée comme un partenaire privilégié de nombreux fournisseurs de services numériques comptant parmi les plus importants au monde dans cette région. Le fait qu'elle s'associe à l'évènement de TM Forum nous offre une excellente occasion de montrer notre expertise et notre leadership éclairé dans les technologies de nouvelle génération », a déclaré Harsha Kumar, président de Prodapt.

Voici le calendrier de Prodapt pendant l'évènement :

1[er] jour : 24 septembre 2018



11 h : intervention conjointe de Pradeep Balakrishnan, directeur de la robotique et de l'automatisation chez Prodapt et d'Asad Nabi, directeur principal de l'ingénierie des systèmes et de l'architecture logicielle chez CenturyLink, placée sous le thème « Apporter l'excellence de l'exploitation grâce à une RPA intelligente ».

2[e] jour : 25 septembre 2018



11 h 20 : débat d'experts sur le thème « Faire une analyse de rentabilisation pour investir dans l'IA », où interviendront Avai S, directeur des pratiques (IdO, Big Data, IA/ML et micro-services) chez Prodapt et Russ Bartels, directeur de l'orchestration et l'analyse des réseaux chez Windstream Communications.

Du 1[er] au 5[e] jour (24 au 28 septembre 2018)



Prodapt conduira également un programme catalyseur pour démontrer comment les fournisseurs de services numériques peuvent apporter une expérience client proactive et personnalisée 24 h sur 24, 7 j sur 7 aux abonnés en tirant parti des connaissances obtenues à partir des données, des agents conversationnels et des robots logiciels intelligents. Orange est le champion en la matière et parmi les autres participants figurent Blue Prism et Incognito. Ce catalyseur a déjà fait ses preuves lors du récent TM Forum Digital Transformation World, qui a eu lieu à Nice, en France.

À propos de Prodapt : http://www.prodapt.com

Prodapt est un leader mondial de la fourniture de services informatiques, produits, réseaux et services opérationnels au segment vertical des fournisseurs de services numériques (DSP). De nombreux DSP de premier plan se sont associés à Prodapt pour renforcer leurs activités et obtenir un avantage concurrentiel. Basée à Chennai, Prodapt possède des centres de livraison en Amérique du Nord, en Europe, en Inde et en Afrique et c'est une organisation certifiée ISO 9001:2008, ISO 27001:2013, SSAE16 et CMMI niveau 3. Prodapt fait partie de The Jhaver Group, un conglomérat d'entreprises existant depuis 120 ans, et elle emploie plus de 16 500 personnes dans plus de 64 pays.

