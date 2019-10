Prodapt est nommée « Leader » dans le rapport Zinnov Zones pour les services RPA fournis aux secteurs des télécommunications et des médias

Dans le cadre de cette étude, Zinnov englobe le conseil en RPA, le développement et la configuration des robots, le déploiement, la gestion et la formation. La position de leader de Prodapt sur les marchés verticaux des télécommunications et des médias témoigne des capacités de l'entreprise dans les secteurs verticaux. Parmi les 22 prestataires de services RPA évalués, Prodapt a obtenu cette place en raison de son évolutivité et des engagements qu'elle a tenus en termes de RPA auprès de nombreuses sociétés de télécommunications et de médias sur le continent américain et en Europe.

« La RPA et l'intelligence artificielle étant au cœur de la transformation numérique, nous sommes très heureux d'être constamment reconnus comme un leader incontesté dans les secteurs verticaux des télécommunications et des médias », a déclaré Harsha Kumar, président de Prodapt. « Notre connaissance approfondie du domaine nous permet de conseiller nos clients dans la création et l'exécution de feuilles de route de RPA qui produisent une valeur commerciale tangible, comme la réduction des temps des cycles, l'augmentation de la productivité, l'amélioration de la satisfaction des clients et la diminution des coûts d'exploitation. Nous remercions Zinnov et tous nos clients pour cette reconnaissance. »

« L'expertise pointue de Prodapt dans les télécommunications et les médias, ainsi que ses fortes capacités en matière de RPA lui ont permis d'occuper la position de leader des services RPA sur le marché vertical. L'entreprise a été en mesure de tirer brillamment parti de son partenariat avec les meilleurs fournisseurs de plateformes RPA ainsi que des outils de découverte et d'analyse des processus. Ces atouts s'ajoutent à ses capacités de réingénierie des processus pour offrir de la valeur aux clients par le biais de l'automatisation. Ceci est formellement reconnu dans l'édition 2019 du classement Zinnov Zones en matière de services RPA », souligne Praveen Bhadada, associé et responsable mondial de la transformation numérique chez Zinnov.

À propos de Prodapt : www.prodapt.com

Prodapt fournit depuis vingt ans des services d'infogérance et de conseil, principalement axés sur l'écosystème des télécoms et / ou des fournisseurs de services numériques (DSP). Ces services aident les clients à transformer leur informatique, leurs produits, leurs opérations et leurs réseaux afin d'atteindre leurs objectifs stratégiques. Prodapt propose un conseil intégral en architecture logicielle et informatique, en développement d'applications, en intégration de systèmes, en test, maintenance et assistance. Prodapt offre des perspectives et des services de transformation basés sur un leadership éclairé tirant parti des technologies de dernière génération telles que l'automatisation des processus robotisés (RPA), l'intelligence artificielle / apprentissage automatique, les réseaux définis par le logiciel - virtualisation des fonctions du réseau (SDN-NFV) et systèmes OSS / BSS de dernière génération. Son équipe de conseillers d'entreprise offre des services de conseil d'amélioration des processus Six Sigma et d'automatisation / RPA aux équipes d'exploitation des télécoms. Prodapt dispose de cadres spécifiques et d'accélérateurs de solutions qui améliorent grandement les délais d'obtention des bénéfices pour les clients.

Basée à Chennai, Prodapt compte des centres de prestation en Amérique du Nord, en Europe, en Inde et en Afrique et est une entreprise certifiée ISO 9001:2008, ISO 27001:2013, SSAE16 et CMMI niveau 3. Prodapt fait partie de The Jhaver Group, un conglomérat commercial existant depuis 120 ans qui emploie quelque 16 500 personnes dans plus de 64 sites de par le monde.

À propos de Zinnov

Fondée en 2002, Zinnov est une entreprise mondiale de conseil en gestion et en stratégie, présente dans la Silicon Valley, ainsi qu'à Houston, Bangalore et Gurgaon. Au cours des 17 dernières années, Zinnov a conseillé avec succès plus de 250 clients figurant au palmarès Fortune 500 afin de développer des idées concrètes qui les accompagnent dans leurs processus de transformation.

