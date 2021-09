Prodapt präsentiert 5G, Cloud und Customer Experience Thought Leadership auf TM Forum's Digital Transformation World Series 2021

Darüber hinaus war Prodapt zusammen mit seinem Kunden Hrvatski Telekom (Teil der Deutschen Telekom) bei den TM Forum's Excellence Awards 2021 Finalist in der Kategorie „Cloud-native IT und Netzwerke". Bei diesem Projekt ging es darum, das Auftragsmanagement mit einem Cloud-nativen Ansatz zu modernisieren. Prodapt war darüber hinaus bereits im Jahr 2020 stolzer Gewinner des TM Forum Excellence Award in der Kategorie Autonomous Networks and The Edge