Prodapt prévoit d'investir 100 millions de livres sterling dans le secteur de la technologie britannique

Mettant un accent particulier sur l'industrie de la connectivité, Prodapt accélère la transformation numérique pour ses clients, en utilisant des technologies telles que la 5G, le cloud, la mise en réseau définie par logiciel/virtualisation des fonctions réseau (SDN-NFV), l'informatique périphérique, l'IoT et l'intelligence artificielle/l'apprentissage machine (AI/ML). Les clients de Prodapt comprennent des opérateurs de télécommunications britanniques de premier plan, des fournisseurs numériques/multiservices (D/MSP) et des entreprises de haute technologie.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré : « Le commerce et l'investissement entre le Royaume-Uni et l'Inde créent de bons emplois et soutiennent les moyens de subsistance dans nos deux pays. Je suis très heureux que Prodapt ait décidé de se joindre aux légions d'entreprises indiennes qui investissent au Royaume-Uni, ce qui stimulera notre secteur technologique et stimulera la croissance économique. »

« Comme le Royaume-Uni est devenu une plaque tournante pour la technologie et l'innovation dans l'industrie de la connectivité, il est naturel d'intensifier nos investissements et notre engagement dans cette région, a déclaré Vedant Jhaver, président directeur général de Prodapt. Avec cette force renouvelée, Prodapt continue d'être un partenaire de transformation numérique privilégié des catalyseurs du monde hyperconnecté », a-t-il ajouté.

Prodapt prévoit d'investir 100 millions de livres sterling au cours des prochaines années au Royaume-Uni et prévoit de créer plus de 500 emplois. Prodapt, plus tôt cette année, avait établi un nouveau bureau à Londres pour répondre à sa croissance.

Prodapt se concentre sur le secteur vertical de la connectivité. Les clients de Prodapt sont des opérateurs de télécommunications, des fournisseurs de services numériques/multiservices (D/MSP) ainsi que des entreprises de technologie et de plateformes numériques dans le domaine de la connectivité.

Prodapt construit, intègre et exploite des solutions permettant de créer des technologies et des innovations de nouvelle génération. Prodapt travaille avec des leaders mondiaux comme AT&T, Verizon, CenturyLink, Adtran, Vodafone, Liberty Global, Windstream, Virgin Media, Rogers, Deutsche Telekom et bien d'autres. Les clients de Prodapt aident aujourd'hui plus d'un milliard de personnes et cinq milliards d'appareils à rester connectés.

Prodapt a des bureaux en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine, en Inde et en Afrique. L'entreprise fait partie d'un conglomérat commercial vieux de 120 ans, le groupe Jhaver, qui emploie plus de 22 000 personnes sur plus de 64 sites dans le monde.

