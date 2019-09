Prodapt va présenter son portefeuille de solutions numériques testées sur le marché lors du Forum TM de transformation numérique Amérique du Nord 2019

DALLAS, 18 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Prodapt, un fournisseur leader de services infogérés et de conseil dans le secteur des télécommunications, est de retour au Forum TM de la transformation numérique Amérique du Nord 2019 (DTNA) comme sponsor principal. Une équipe d'experts qui a dirigé la transformation numérique pour certains des principaux fournisseurs de services numériques mondiaux va présenter les solutions de pointe de Prodapt dans les domaines de RPA, SDN-NFV et IA/AA.

« Nous sommes ravis de participer à l'évènement DTNA, car il fournit une excellente opportunité de présenter nos services numériques sur mesure pour les fournisseurs de service numériques, » a déclaré Harsha Kumar, président de Prodapt. « Nos solutions d'avant-garde dans les domaines de l'automatisation intelligente/des processus robotisés (RPA), de réseau défini par le logiciel - virtualisation des fonctions du réseau (SDN-NFV) et d'intelligence artificielle/apprentissage automatique (IA/AA) nous ont aidé à devenir un partenaire de transformation numérique de choix pour de nombreux fournisseurs numériques leaders. »

Agenda de Prodapt en un coup d'œil : 1er jour : 23 septembre 2019

l 14 h 00 – 14 h 30 : séance de discussion sur le thème « créer un réseau intelligent : rationaliser le modèle d'usine pour RPA » co-animée par Rajesh Balachandran, vice-président adjoint de Prodapt, et Asad Nabi, directeur principal ingénierie système et architecture logicielle chez CenturyLink

l 15 h 30 – 16 h 00 : séance de discussion conjointe sur le thème « opérations intelligentes : sécurité intelligente pour les opérateurs de réseau » dans les réseaux Agile et infrastructure TI pour écosystèmes 5G co-animée par Avai S, directeur principal – pratiques NextGen (IA/AA, mégadonnées, 5G et IdO) de Prodapt, et Ramanathan Sankaran (Ram), directeur général réseaux de Verizon Wireless

l 16 h 30 – 17 h 15 : table ronde sur le thème « le pouvoir de la simplification – rationaliser les TI, les réseaux et les entreprises » co-animée par Hema Kadia, vice-présidente SDN-NFV, stratégie et pratique de Prodapt, et d'autres leaders du secteur comme intervenants

À propos de Prodapt : www.prodapt.com

Prodapt est depuis deux décennies un fournisseur de services d'infogérance et de conseil, centré principalement sur l'écosystème des télécoms/fournisseurs de services numériques, qui aide les clients à transformer leurs TI, leurs produits, leurs opérations et leurs réseaux pour concrétiser leurs objectifs stratégiques. Prodapt propose un conseil intégral en architecture logicielle/TI, en développement d'applications, en intégration de systèmes, en test, maintenance et assistance. Prodapt offre des perspectives et des services de transformation basés sur un leadership éclairé tirant profit de technologies de prochaine génération telles que l'automatisation des procédés robotisés (RPA), l'intelligence artificielle / apprentissage automatique (IA/AA), les réseaux définis par le logiciel - virtualisation des fonctions du réseau (SDN-NFV) et systèmes OSS/BSS de prochaine génération. Son équipe de conseillers d'entreprise offre des services de conseil d'amélioration de processus Six Sigma et d'automatisation/RPA aux équipes opérationnelles des télécoms. Prodapt dispose de cadres spécifiques et d'accélérateurs de solution qui facilitent la création de revenus pour les clients.

Prodapt, dont le siège social est situé à Chennai, en Inde, possède des centres de distribution en Amérique du Nord, en Europe, en Inde et en Afrique et c'est une organisation certifiée ISO 9001:2008, ISO 27001:2013, SSAE16 et CMMI niveau 3. Prodapt fait partie de The Jhaver Group, un conglomérat d'affaires existant depuis 120 ans qui emploie plus de 16 500 personnes dans plus de 64 sites de par le monde.

Personne-ressource :

Krishna Kumar N

krishnakumar.n@prodapt.com

+91-95000-86008

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/682943/Prodapt_Logo.jpg

SOURCE Prodapt Solutions