Продажи продукции Hisense Hero выросли на 209%, продемонстрировав успех бренда в Европе

По данным Hisense, в период с января по июнь 2021 года совокупная выручка от продаж телевизоров моделей ULED TV U7 и U8 в Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании и России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 209%, а объем продаж — на 145%. В результате доход компании Hisense в первом квартале 2021 г. достиг 5,366 млрд долларов США, показав рост в 66,65% в годовом исчислении. Доходы от зарубежных продаж за период с января по март составили 2,26 млрд долларов США, то есть 42,1% от общего объема выручки.

Улучшение качества просмотра матчей в фан-зонах EURO 2020

Компания Hisense, являющаяся официальным спонсором чемпионата Европы по футболу, получила эксклюзивную возможность представить свой бренд в фан-зонах, разместив его логотип на огромных экранах для трансляции матчей, и таким образом повысить осведомленность международных потребителей о торговой марке Hisense. Кроме того, компания Hisense установила в фан-зонах несколько рекламных мониторов для демонстрации своей продукции.

Существенно выросло и количество пользователей, наблюдающих матчи через приложение UEFA.tv на платформе Hisense Smart TV VIDAA: всего за три месяца оно практически удвоилось.

Кампания в социальных сетях, направленная на повышение интереса к играм ЕВРО-2020

Компания Hisense организовала множество увлекательных интерактивных кампаний в социальных сетях с целью повышения интереса футбольных болельщиков к играм ЕВРО-2020. Так, видео, созданное компанией Hisense в сотрудничестве с послом доброй воли американским баскетболистом Дуэйном Уэйдом (Dwyane Wade) в рамках рекламной кампании #UpgradeYourHome, («Обнови свой дом»), получило более 1,69 млн просмотров на YouTube и 176 тысяч просмотров в Instagram.

С 4 по 12 июля компания Hisense провела в Твиттере специальный розыгрыш подарочной карты Amazon на сумму 50 евро и компенсации в 150 евро для немецких потребителей при совершении покупок на сайте Amazon Germany.

Высокое качество продукции и использование инновационных технологий как ключ к успеху

Участие в спонсорстве крупнейших международных соревнований принесло широкое признание высокотехнологичной продукции компании Hisense.

Компания Hisense специально приурочила выпуск своих наиболее популярных моделей телевизоров ULED TV U7 и U8 к началу чемпионата Европы по футболу, чтобы обеспечить футбольным болельщикам идеальное качество просмотра матчей. Эти телевизоры с плоским экраном отличаются хорошо продуманным дизайном и большим выбором функций, включая обработку изображений с использованием искусственного интеллекта, технологию Dolby Vision HDR и полный набор потоковых сервисов. Кроме того, оба телевизора имеют спортивный режим, оптимизирующий звучание и изображение во время трансляции матча. А приложение UEFA.tv позволяет пользователям делиться интересными матчами с друзьями одним движением пальца.

На протяжении многих лет спортивный маркетинг являлся важным направлением стратегии глобализации компании Hisense. В результате, с января по май 2021 года Hisense Group занимала первое место в Японии по производству телевизоров (марки Hisense и Toshiba), а бренд Hisense TV вышел на второе место в Австралии по объему продаж. Кроме того, благодаря активному продвижению компанией своей продукции в социальных сетях и проведению глобальных маркетинговых кампаний, значительно повысилась узнаваемость бренда Hisense во всем мире. В перспективе компания Hisense продолжит уделять особое внимание использованию инноваций и разработке новых продуктов, что будет способствовать дальнейшему укреплению репутации и конкурентоспособности бренда.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=xKhFIimrrPU

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=L3q3lY8VEKI

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=OpTl5NeIcPU

SOURCE Hisense