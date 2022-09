Prodigy Technovations annonce la première solution de validation électrique AC/DC pour les cartes SD et les appareils eMMC

BANGALORE, Inde, 21 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Prodigy Technovations Pvt. Ltd. , une société basée à Bangalore, présente son testeur de validation électrique PGY-SSM-EV-Tester SD, eMMC AC/DC pour la caractérisation électrique des cartes SD pour la spécification UHS-I et des appareils eMMC pour la spécification HS400 (eMMC5.1). Cette solution innovante permet aux ingénieurs de validation de tester la carte SD et les appareils eMMC en un simple clic pour différents modes de fonctionnement et de caractériser 100s de spécifications électriques et de synchronisation en économisant un temps de validation important.

PGY-SSM-EV-Tester Setup PGY-SSM-EV-Tester Software

Configuration du PGY-SSM-EV-Tester

Le PGY-SSM-EV -Tester offre la flexibilité de sélectionner la carte SD, micro SD ou appareil eMMC et ses modes de fonctionnement à des fins de test. Le PGY-SSM-EV-Tester permet à l'utilisateur de placer ces appareils dans différents modes et d'envoyer des commandes de lecture et d'écriture. Le logiciel PGY-SSM-EV-Tester communique avec l'oscilloscope pour acquérir les signaux d'horloge, de commande, de stroboscopie et de données via une interface Ethernet. Le logiciel analyse les données acquises de l'oscilloscope pour les caractéristiques AC et DC de la carte SD et des appareils eMMC.

Le PGY-SSM-EV -Tester effectue 100s de mesure pour les cartes SD et les appareils eMMC et vérifie également les limites spécifiées dans les documents concernant les normes. Le PGY-SSM-EV-Tester permet à l'ingénieur test d'écrire différents cas de test. Le testeur offre la flexibilité de varier le délai entre l'horloge et le signal de commande et de valider les spécifications des limites.

Le logiciel PGY-SSM-EV-Tester

Principales caractéristiques de la solution de mesure électrique AC/DC PGY-SSM-EV-Tester SD et eMMC

Prend en charge les spécifications eMMC 4.41, 4.51, 5.0, 5.1 et carte SD 2.0/3.0 (UHS-I)

Supporte le contrôleur hôte pour les appareils eMMC et les cartes SD et offre la flexibilité de placer les appareils en mode de fonctionnement

Capacité d'utilisateur à écrire différents cas de test et à injecter le trafic sur les appareils

Contrôle le contrôleur hôte de l'appareil eMMC et la carte SD et l'acquisition du signal de l'oscilloscope pour une analyse de mesure transparente

Fournit toutes les mesures AC/DC et génère un rapport détaillé

Pour de plus amples informations sur le produit, rendez-vous sur https://prodigytechno.com/device/sd-emmc-ac-dc-tester/

Prix et disponibilité :

Le PGY-SSM-EV-Tester est maintenant disponible à la commande. Pour l'évaluation et la tarification, écrivez à [email protected] .

À propos de Prodigy Technovations

Prodigy Technovations Pvt. Ltd. est le principal fournisseur de solutions innovantes d'analyse de protocole et d'exercice pour les technologies courantes et émergentes telles que PCIe , UFS4 , eMMC , SD , SDIO , UHS II , I3C , RFFE , SPMI . Nous fournissons des solutions de décodage de protocole et de test de la couche PHY sur les équipements de test et de mesure. Les efforts continus de la société comprennent la mise en œuvre réussie de solutions d'analyse de protocoles innovantes et complètes utilisant les dernières technologies matérielles.

CONTACT :

Godfree Coelho

[email protected]

+91 80 4212 6100

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1899589/PGY_SSM_EV_Tester_Setup.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1899590/GY_SSM_EV_Tester_Software.jpg

SOURCE Prodigy Technovations