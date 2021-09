Prodigy Technovations annonce le premier analyseur de protocole UFS4.0 M-PHYSM, UniPro® et UFS4.0 fonctionnel et testé au monde

La capture approfondie, les puissantes capacités de déclenchement et les vues d'analyse en profondeur donnent un aperçu sans précédent des couches de protocole Universal Flash Storage 4.0, UniPro® et M-PHYSM. La vue multicouche dans PGY-UFS4.0-PA offre une vue complète de l'activité des protocoles M-PHYSM, UniPro® et UFS dans une seule interface graphique. L'utilisateur peut facilement corréler les activités de protocole entre les couches de protocole pour un débogage rapide et trouver la cause des erreurs de protocole. L'utilisateur peut définir différentes conditions de déclenchement pour capturer une activité de protocole spécifique et décoder la communication entre l'hôte UFS4.0 et le dispositif. Les données décodées sont affichées sous forme de symboles, de paquets de couches UniPro et UFS. Le rapport d'erreurs fournit le résumé des différents types d'erreurs de protocole dans des millions de paquets de protocole.