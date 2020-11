Prodigy Technovations annonce un analyseur logique innovant pour les interfaces embarquées

L'IOT, la santé, l'électronique grand public et l'automatisation industrielle sont les moteurs de la croissance des conceptions embarquées. Les conceptions embarquées d'aujourd'hui sont complexes et comportent davantage de contenu logiciel, d'informatique de pointe et de capacités d'intelligence artificielle pour répondre aux besoins de la prochaine génération. Afin de répondre à ces demandes exigeantes, les équipes intégrées ont besoin d'outils supérieurs pour fournir des solutions dans les délais.

Le plus grand défi auquel sont confrontées aujourd'hui les équipes de conception embarquée est l'intégration du matériel et des logiciels, c'est-à-dire les connaissances au niveau du système pour le bon fonctionnement du produit. Il est nécessaire de surveiller simultanément les interfaces embarquées I2C, SPI et UART pour visualiser le fonctionnement au niveau du système. Aujourd'hui, les concepteurs utilisent plusieurs équipements de test de manière séquentielle pour répondre aux besoins de leurs défis de conception. Cela a entraîné un allongement des cycles de validation, de vérification et d'essai de la conception, ce qui allonge le délai de mise sur le marché des produits.

Principales caractéristiques de l' analyseur logique PGY-LA-EMBD pour les interfaces embarquées

Analyse de temps d'1 Géch/s permet l'analyse d'un pépin de 2 ns.

Analyse de l'état à 100 MHz

Analyseur logique 10 canaux

Capacité de décodage simultané des protocoles I2C, SPI et UART.

De puissantes capacités de déclenchement permettent de capturer des données lors d'événements spécifiques

La diffusion intelligente et continue de données permet une capture et une analyse de longue durée.

Pour plus d'informations sur les produits, consultez le site www.prodigytechno.com

Prix, disponibilité :

Le PGY-LA-EMBD , analyseur logique pour interfaces embarquées, peut désormais être commandé auprès de nos distributeurs. Pour obtenir une évaluation et des prix, écrivez à [email protected] ou contactez votre distributeur Prodigy le plus proche.

À propos de Prodigy Technovations

Prodigy Technovations est le principal fournisseur de solutions innovantes d'analyse de protocoles pour les technologies courantes et émergentes. Nous fournissons des solutions de décodage de protocole et de test de la couche PHY sur les équipements de test et de mesure. Prodigy Technovations est membre des associations Open Alliance, MIPI, JEDEC, SD Association et PCIe. Elle participe activement à la collaboration avec les leaders de l'industrie et à la redéfinition de l'analyse des protocoles pour les interfaces principales et émergentes.

Video : https://www.youtube.com/watch?v=uCDq4r2bZ6c

