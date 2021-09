Prodigy Technovations kündigt den weltweit ersten funktionierenden und getesteten UFS4.0 M-PHYSM, UniPro® und UFS4.0 Protocol Analyzer an

Deep Capture, leistungsstarke Trigger-Funktionen und detaillierte Analyseansichten bieten einen beispiellosen Einblick in Universal Flash Storage 4.0, UniPro® und M-PHYSM-Protokollschichten. Die Multilayer-Ansicht in PGY-UFS4.0-PA in PGY-UFS4.0-PA bietet die vollständige Ansicht der M-PHYSM-, UniPro®- und UFS-Protokollaktivitäten in einer einzigen grafischen Benutzeroberfläche. Der Benutzer kann die Protokollaktivitäten zwischen den einzelnen Protokollschichten leicht korrelieren, um eine schnelle Fehlersuche durchzuführen und die Ursache für Protokollfehler zu finden. Der Benutzer kann verschiedene Auslösebedingungen festlegen, um bestimmte Protokollaktivitäten zu erfassen und die Kommunikation zwischen UFS4.0-Host und Gerät zu dekodieren. Dekodierte Daten werden in Symbol-, UniPro- und UFS-Schichtpaketen angezeigt. Der Fehlerbericht enthält eine Zusammenfassung der verschiedenen Arten von Protokollfehlern in Millionen von Protokollpaketen.