Prodigy Technovations kündigt QSPI-, SMI-, SM-Bus-, JTAG-Exerciser und Protocol Analyzer an

BANGALORE, Indien, 21. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Die in Bangalore, Indien, ansässige Prodigy Technovations Pvt. Ltd. stellt PGY-QSPI-EX-PD , PGY-SMI-EX-PD , PGY-SMBus-EX-PD und PGY-JTAG-EX-PD vor. Der Exerciser für serielle Busse und der Protocol Analyzer sind für die Entwicklung von Schnittstellen für Consumer-, Automotive- und 5G-Anwendungen vorgesehen. PGY-EX-PD ist eine führende Gerätefamilie, die es den Design- und Testingenieuren ermöglicht, die QSPI-, SMI- (MDIO), SM-Bus- und JTAG-Designs auf ihre Spezifikationen zu testen, indem sie PGY-EX-ED als Master/Slave konfigurieren, Schnittstellenverkehr mit Fehlerinjektionsfähigkeit generieren und Protokollpakete decodieren. Dies ermöglicht es den Validierungsingenieuren, die Schnittstelle mithilfe eines einfach zu bedienenden Werkzeugs zu charakterisieren und zu validieren, um so die Zeit bis zur Markteinführung zu verkürzen. Diese Produkte erweitern die bereits von Prodigy Technovations verfügbaren I3C , SPMI , RFFE , I2C , SPI und UART Exerciser und Protocol Analyzer.