Prodigy Technovations présente son analyseur de protocole PCIeGen3/4 innovant

BANGALORE, Inde, 16 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Prodigy Technovations Pvt. Ltd , société basée à Bangalore, présente son analyseur de protocole PCIe PGY-PCIeGen3/4-PA qui prend en charge les vitesses 2,5, 5,0. 8,0 et 16 GT/s. L'analyseur de protocole PCIeGen3/4 est utilisé pour le développement et la validation de l'interface PCIe pour les bus M.2, U.2 et PCIe embarqué. Les ingénieurs des réseaux mobiles, automobiles et 5G utilisent ce produit pour déboguer les problèmes de conception de la couche de protocole dans PCIe.Le PGY-PCIeGen3/4-PA est la meilleure solution du secteur pour surveiller et décoder simultanément le trafic PCIe de 2,5 GT/s à 16 GT/s et prend en charge le décodage et l'analyse des paquets TS1, TS2, DLLP et TLP. La vue LTSSM détaillée permet aux concepteurs de visualiser les transitions de la machine d'état PCIe.

PCIe Protocol Analysis Software

Le logiciel PGY-PCIeGen3/4-PA est le meilleur du secteur pour le décodage et l'analyse du trafic PCIe en mémoire profonde, ce qui permet de gagner du temps de débogage. Les concepteurs peuvent rapidement sélectionner et visualiser le paramètre qui les intéresse dans le paquet TS1, TS2, DLLP ou TLP. Il fournit une vue séparée du décodage et de l'analyse des paquets de configuration échangés entre le complexe racine et le point final. L'interface graphique du logiciel de la génération actuelle, avec ses multiples fenêtres mobiles et la possibilité d'afficher le contenu du paquet requis, facilite le débogage des problèmes de conception en permettant de masquer et de rétablir les colonnes. L'analyse LTSSM du logiciel fournit une représentation graphique des différents états de la couche de protocole ainsi que des informations sur les sous-états.

L'analyseur de protocole PGY-PCIeGen3/4-PA Protocol Analyzer dispose d'une mémoire de 64 Go pour enregistrer le trafic des liaisons x4. L'analyseur de protocole PCIe prend en charge le déclenchement sur le contenu des paquets de protocole et la capacité de déclenchement multi-niveaux de type si-alors-sinon. Cela permet aux ingénieurs de récupérer les détails du protocole autour de la condition de déclenchement et de surveiller le bus PCIe sur une longue durée.

Les principales caractéristiques des analyseurs de protocole PGY-PCIeGen3/4-PA et PCIe Gen3/4 sont les suivantes :

Analyse simultanée du trafic protocolaire à 2,5, 5, 8 et 16 GT/s

Gestion de la mémoire d'acquisition pour enregistrer le trafic de protocole à l'aide de déclencheurs, de mémoire segmentée, de tampon circulaire et de filtres matériels

mémoire d'acquisition pour enregistrer le trafic de protocole à l'aide de déclencheurs, de mémoire segmentée, de tampon circulaire et de filtres matériels Logiciel réactif pour l'analyse de longs enregistrements avec la vue LTSSM

Interposeurs M.2, U.2 actifs et solutions de soudure et de sondage personnalisées

Déclenchement simple et avancé en fonction du contenu des paquets des protocoles TS1, TS2, DLLP et TLP

Pour en savoir plus sur les produits, consultez le site https://prodigytechno.com/device/pcie-protocol-analyzer/

Prix, disponibilité :

Il est maintenant possible de commander le PGY-PCIeGen3/4-PA . Pour l'évaluation et la tarification, contactez [email protected]

À propos de Prodigy Technovations

Prodigy Technovations Pvt Ltd est le principal fournisseur de solutions innovantes d'analyse de protocoles et d'exerciseurs pour les technologies courantes et émergentes telles que UFS4 , SD , SDIO , UHS II , I3C , RFFE , SPMI , et

CONTACT :

Godfree Coelho

[email protected]

+91-8042126100

