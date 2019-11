Produbanco instala primeros cajeros automáticos Dn Series™ en América Latina

La DN Series es una línea holística digitalmente conectada de soluciones bancarias de autoservicio construidas sobre un modelo basado en software y servicios. Casi 70 unidades nuevas se incorporarán a la red de Produbanco, promoverán así su eficiencia operativa y harán de Diebold Nixdorf su proveedor exclusivo de sistemas de cajeros automáticos y software.

Desde una perspectiva de sostenibilidad, la DN Series está diseñada para reducir el impacto ambiental de Produbanco y refleja el compromiso del banco con el medio ambiente.

Para optimizar el manejo de efectivo, Produbanco está utilizando la capacidad de reciclado de efectivo, que es parte integral del diseño de la DN Series. Los cajeros automáticos pueden aceptar, validar, almacenar y hacer recircular dinero en efectivo de manera segura y correcta, lo cual aumenta la eficiencia y reduce la frecuencia con que las compañías de dinero en tránsito deben reabastecer a las máquinas, minimizando así las emisiones de carbono.

La DN Series brinda a Produbanco diversos beneficios adicionales.

Esta tecnología de avanzada permite la huella más pequeña de la industria, que utiliza menos consumo de energía.

DN AllConnect Services SM permite a la flota de autoservicio del banco lograr alta confiabilidad para optimizar la satisfacción del cliente.

La seguridad se maximiza mediante opciones de primer nivel contra el skimming (robo de información de tarjetas), protocolos de comunicación encriptada y servicios de respuesta rápida. Casi la mitad de los cajeros automáticos del banco presentarán el lector de tarjetas ActivEdgeTM de Diebold Nixdorf , que combate el fraude exigiendo que la tarjeta se inserte primero por su lado largo, lo cual hace imposible que la tecnología conocida de skimming capture la información de la tarjeta.

José Ricaurte, vicepresidente de Banca Minorista de Produbanco, declaró: "La incorporación de la DN Series en nuestras sucursales es un paso natural hacia el futuro de la banca. Diebold Nixdorf es un socio confiable y responsable que nos ayuda a ir más lejos en innovación bancaria y apoya la estrategia de desarrollo de nuestra presencia de autoservicio. Estamos encantados de ser la primera institución financiera de América Latina que ofrece esta solución avanzada a sus clientes".

Octavio Márquez, vicepresidente senior y gerente general de Banca para las Américas de Diebold Nixdorf dijo: "Las demandas de la industria han exigido a los bancos repensar su estrategia digital e incorporar la tecnología adecuada para apoyarla. La DN Series es una combinación de software, hardware y servicios que ofrece a bancos como Produbanco un canal físico que crece con su estrategia digital. Estamos felices de continuar con nuestra tradicional relación con Produbanco ayudándolo a ampliar su presencia en América Latina".

La DN Series de incorporará a la red de autoservicio de Produbanco en los próximos meses.

Acerca de Produbanco - Grupo Promerica

Produbanco es un banco con gran experiencia y una amplia cartera de productos y servicios creados para atender eficientemente al sector corporativo, el empresarial, el pyme y el personal individual. Cuenta con un equipo de colaboradores multidisciplinario y comprometido con la calidad de servicio a sus clientes. Ha recibido diversos reconocimientos locales e internacionales que ratifican su prestigio, entre ellos, "La Institución Financiera más Respetada del Ecuador" (2018) del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE); el Índice Ekos de Satisfacción al Cliente distinguió a Produbanco con el primer puesto en servicio al cliente (2017-2018); la revista internacional Global Finance lo reconoció por tercer año consecutivo como "Mejor Banco de Ecuador" (2017-2019); la revista The Banker del grupo inglés Financial Times lo distinguió por décima vez con el premio al "Banco del Año de Ecuador" (2002, 2007, 2009-2015, 2017); la revista inglesa International Banker lo premió como "Mejor Banco en Innovación de Banca Minorista de Ecuador" (2017-2018) y "Proveedor del Año de Servicios al Cliente Sudamérica" (2019); la revista The European lo destacó como "Banco del Año Ecuador" (2017-2018); y Capital Finance International le concedió un reconocimiento, por tercer año consecutivo, como "Banco con Mejor Gobierno Corporativo de Ecuador" (2017-2019). Produbanco es merecedor de la calificación de riesgo AAA otorgada por la agencia de calificación PCR - Pacific Credit Ratings y la calificación AAA- de BankWatch Ratings.

Acerca de Diebold Nixdorf

Diebold Nixdorf, Incorporated (NYSE: DBD) es líder mundial en la facilitación de comercio conectado. Automatizamos, digitalizamos y transformamos la forma en que la gente invierte y compra. Como socio de la mayoría de las 100 principales instituciones financieras y los 25 principales minoristas del mundo, nuestras soluciones integradas conectan los canales físico y digital de manera conveniente, segura y eficiente para millones de consumidores todos los días. La compañía está presente en más de 100 países con aproximadamente 23.000 empleados en todo el mundo. Para más información, visite www.DieboldNixdorf.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1023710/DN_Series1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1023711/Produbanco_and_DN_Logos_Logo.jpg

FUENTE Diebold Nixdorf

