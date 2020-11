Productievermogen verbeteren door gebruik te maken van 5G-technologie

Interview met Zhang Ping, academicus aan de Chinese Academy of Engineering en hoogleraar aan de Beijing University of Posts and Telecommunications

5G is een van de meest dynamische domeinen in dit decennium, en China is een welverdiende leider op het vlak van 5G-technologie en industrie. Volgens de laatste statistieken van het Ministerie van Industrie en Informatietechnologie zijn er eind september 690.000 5G-basisstations gebouwd in China en is de dekking van het 5G-netwerk voltooid in gebieden als Peking, Shanghai en Guangzhou. Het totale aantal terminalaansluitingen heeft de 160 miljoen overschreden.

Naar de mening van Zhang Ping is de snelheid van de uitbouw van het netwerk in China en de toename van het aantal gebruikers van het netwerk een stap sneller. De uitbouw van het 5G-netwerk en de implementatie van de 5G-industrie gaan stap voor stap vooruit. China heeft echter nog altijd behoefte aan een idealere oplossing op het gebied van industriële interconnectie.

Uiteraard heeft hij meer aandacht besteed aan het vinden van de oplossing voor industriële interconnectie. Op 26 november vindt in Guangzhou de tweede World 5G Conference plaats. In een exclusief interview met Science and Technology Daily zei Zhang Ping: "Wanneer iedereen over 5G-technologie praat, zouden ze het enerzijds niet alleen over de resultaten en de ervaring moeten hebben, maar ook over vragen rond de uitrol van stations, over hoe we moeten omgaan met interferentie tussen bestaande stations, en hoe we de snelheid van gebruikers kunnen verhogen. Aan de andere kant is het belangrijker om te praten over hoe ICT-technologie en productie beter geïntegreerd kunnen worden, zodat de 'cyberkracht' het productievermogen kan verbeteren.

Industrieel internet kan het ontwikkelingsmodel voor internet niet kopiëren

Op 30 juni heeft de 14e vergadering van het Centraal Comité voor de Verdieping van de Algemene Hervorming de 'Richtsnoeren voor de Verdieping van de Geïntegreerde Ontwikkeling van de Informatietechnologie en Productie van de Nieuwe Generatie' besproken en goedgekeurd. Tijdens de vergadering werd benadrukt dat de integratie van de informatietechnologie en de productie van de nieuwe generatie versneld moet worden.

Dat is noodzakelijk om te voldoen aan de nieuwe fase van technologische revolutie en industriële transformatietrends en om de innovatieve ontwikkeling van het industriële internet te versnellen.

We moeten ook de fundamentele transformatie in de productiewijze en de ondernemingsvorm in de verwerkende industrie versnellen, en het niveau van de digitale, genetwerkte en intelligente ontwikkeling van de verwerkende industrie verbeteren.

"5G is een faciliterende technologie. 20 % van de markt bevindt zich aan de consumentenkant en 80 % aan de industriële kant. Dat is de blauwe oceaan van 5G-toepassingen", zei Zhang Ping. En voor sectorgebruikers omvatten hun eisen voor 5G-netwerken niet meer dan twee punten: goedkoop en gebruiksvriendelijk. Het idee om het industriële internet op te zetten door het idee van het consumenteninternet over te nemen heeft echter natuurlijke nadelen: hoge kosten en ingewikkelde technologie.

Belangrijker nog is dat elke sector en zelfs elk bedrijf zijn eigen behoeften en kenmerken heeft, wat leidt tot het grote verschil in de eisen die aan de communicatie worden gesteld. "Het traditionele model bestaat erin om aan alle behoeften te voldoen via één enkel netwerk. Dat kan bereikt worden in het consumenteninternet. Wat industriële toepassingen betreft, is het echter onmogelijk om alle problemen in de sector op te lossen met één enkel communicatienetwerk, en dat is niet nodig," benadrukt Zhang Ping.

Daarom moet het industriële internet volgens hem afzien van een complexe methodologie en beginnen met gedistribueerde netwerken om een oplossing te vinden voor de specifieke 'single scenario'-behoeften van ondernemingen in de sector. "Om de integratie van 5G-technologie en de eenheidseconomie te versnellen, moeten we voortdurend dieper graven in de vraag van de sector naar informatietechnologie, sleuteltechnologieën zoals edge computing en artificiële intelligentie combineren en draadloze particuliere netwerken en convergente netwerken ontwikkelen door middel van nieuwe ideeën zoals frequentiecoördinatie," zei Zhang Ping. En dit vereist ook een indrukwekkend platform dat een indringende en leidende rol kan spelen en duizenden sectoren kan versterken.

Nieuwe communicatie-iteraties worden gestuurd door scenario's, niet door tarieven

Zhang Ping zei dat de mobiele communicatie zich de afgelopen 30 jaar snel herhaald heeft en dat de noodzaak om de communicatiesnelheid te verhogen de belangrijkste drijfveer daarachter is. Deze logica is ook gepaard gegaan met de ontwikkeling van elke generatie van mobiele communicatie. 5G heeft echter een revolutionair verschil. 5G staat niet alleen voor een snelheidsverhoging, maar stelt ook drie scenario's vast, namelijk verbeterde mobiele breedband, massale machinecommunicatie en ultrahoge betrouwbaarheid en lage latentie, waardoor een nieuw tijdperk van communicatie wordt ingeluid, aangezien alles geconnecteerd moet zijn.

"De drijvende kracht voor de evolutie van de mobiele communicatie zal getransformeerd worden van de 'single rate'-eis van het 1G/2G/3G/4G-tijdperk via de drie scenario's van 5G, en uiteindelijk getransformeerd worden in het basisevolutiemodel dat door scenario's gestuurd wordt." Zhang Ping is van mening dat de traditionele technische route, waarbij de stapelverwerkingsmodus gevolgd wordt en complexiteit aangenomen wordt in ruil voor prestatiewinst, in het kader van de evolutie naar 6G niet duurzaam is, en dat er dringend nieuwe theoretische innovaties nodig zijn. "6G moet niet alleen de snelheid verhogen en de ruimte uitbreiden, maar ook de wijsheid en het onderzoek naar een nieuw systeem voor de onderlinge relatie tussen intelligentie, communicatie en de toekomst van de mensheid verbeteren." Zhang Ping zei dat mensen en netwerkknooppunten in het 6G-systeem dieper op elkaar kunnen inwerken door middel van semantiek, geïntegreerd kunnen worden en samen kunnen evolueren. Vorig jaar hebben ze het eerste internationale samenwerkingsproject rond 6G opgestart in China.

"Communicatie is altijd een grote behoefte van de menselijke samenleving. Door de informatiestroom zou het probleem van onzekerheid opgelost worden en de menselijke intelligentie verbeterd worden." Zhang Ping zei dat de toekomst van 5G+ een ideaalbeeld is. De manier om het te implementeren moet verder onderzocht en gepland worden door de overheid, de academische wereld en de sector.

