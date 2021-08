productronica fast forward 2021 - alimenté par Elektor : présentez votre startup

Les ingénieurs entreprenants savent que la mise sur le marché d'un produit électronique est un processus difficile. Après avoir mis au point un prototype viable, les participants doivent planifier la production, organiser des campagnes de marketing, trouver des partenaires potentiels et mettre sur pied une équipe de vente. productronica Fast Forward, la plate-forme pour les jeunes entreprises développée par Elektor, offre aux participants la possibilité de lancer le processus. En participant, les inscrits peuvent présenter les solutions de leur entreprise, mettre en lumière le talent de leur équipe et peut-être remporter un package marketing de 50 000 euros offert par Elektor.



Les finalistes auront l'occasion de présenter leurs produits et solutions devant le jury du concours productronica fast forward 2021 et la communauté Elektor, qui compte 100 000 ingénieurs en électronique. Ce sera une excellente occasion de recueillir des commentaires utiles de la part de clients potentiels et d'innovateurs de l'industrie et de gagner de grands prix.



Plus d'informations et une liste complète des exigences peuvent être trouvées ici .

Date limite d'inscription : 31 août 2021

Les prix :

Premier prix : 50 000 euros de package marketing de la part d'Elektor



Deuxième prix : 25 000 euros de package marketing de la part d'Elektor



Troisième prix : 15 000 euros de package marketing de la part d'Elektor

Une histoire d'innovation et de succès

Le concours productronica fast forward 2019 a attiré des innovateurs de toute l'Europe. Au final, huit entreprises ont eu la chance de présenter leurs solutions à l'impressionnant jury, composé notamment de Clemens Valens (Elektor), Ruud Vertommen (Distrelec), Andreas Züger (Distrelec) et Niclas Fritz (BatchOne). Une fois les pitchs terminés et les juges ayant examiné toutes les technologies, les gagnants ont été annoncés.

Les gagnants de 2019 :

Premier prix : Touchless Automation GmbH — Fabricants d'équipements industriels innovants capables de manipuler des pièces de n'importe quel matériau sans les toucher.

— Fabricants d'équipements industriels innovants capables de manipuler des pièces de n'importe quel matériau sans les toucher. Deuxième prix : Konekt — La fabrication électronique est révolutionnée par l'utilisation de la fabrication en 3D, la miniaturisation et le prototypage rapide.

— La fabrication électronique est révolutionnée par l'utilisation de la fabrication en 3D, la miniaturisation et le prototypage rapide. Troisième prix : robodev GmbH — Fabricant d'une solution d'automatisation modulaire qui peut être facilement mise en place et programmée. Elle assiste les employés dans la production ou l'assemblage, même avec des lots de petite taille ou des cycles de vie de produits courts.

Contact :

Udo Bormann

[email protected]

+49 (0)151 62669779



