Produkční společnost Stage Entertainment představí první mezinárodní produkci Broadwayského hitu PRETTY WOMAN: THE MUSICAL v Hamburku, v německém divadle Stage Theater an der Elbe, a to počínaje pondělkem 23. září 2019

NEW YORK, 13. prosince 2018 /PRNewswire/ -- Producentka Paula Wagner oznámila první mezinárodní produkci obrovského broadwayského hitu PRETTY WOMAN: THE MUSICAL, který bude uváděn v Německu od pondělí 23. září 2019. Představení organizuje produkční společnost Stage Entertainment, muzikál PRETTY WOMAN: THE MUSICAL bude poprvé představen v hamburském divadle Stage an der Elbe v neděli 29. září 2019.

Muzikál PRETTY WOMAN: THE MUSICAL se může pochlubit originálními úspěchy laureátů ocenění Grammy Award Bryana Adamse a Jima Vallance, knihy Garryho Marshalla a J.F. Laština a s režií a choreografií dvojnásobného vítěze Tony Award Jerryho Mitchella. Muzikál PRETTY WOMAN: THE MUSICAL byl poprvé představen na Broadwayi 16. srpna 2018 a je hrán při vyprodaném hledišti v divadle Nederlander Theatre, kde čtyřikrát překonal prodejní rekord.

Společnost Atlantic Records vydá v pátek 18. ledna 2019 speciální červenou vinylovou edici 2 LP s názvem PRETTY WOMAN: THE MUSICAL (ORIGINAL BROADWAY CAST RECORDING). Nahrávky PRETTY WOMAN (OBCR) jsou nyní k dispozici na všech platformách DSP a na CD v obchodech.

„Garry Marshall snil o tom, že přivede svůj mezinárodní hitový film PRETTY WOMAN na Broadway jako muzikál. Jeho sen se stal skutečností ... a i o něco více ... protože zahajujeme druhou produkci tohoto romantického nového muzikálu v Německu," říká producentka PRETTY WOMAN Paula Wagner.

„Díky svému slavnému názvu a velkolepé umělecké hodnotě bude tato produkce ozdobou a posílením reputace Hamburku jako hlavního hudebního města kontinentální Evropy," říká výkonný ředitel společnosti Stage Entertainment pro Německo Uschi Neuss. „Jsme velmi rádi, že se naši diváci mohou znovu zamilovat díky muzikálu PRETTY WOMAN: THE MUSICAL."

„Cestoval jsem po Evropě již více než 30 let a miluji zdejší diváky, takže jsem potěšen, že muzikál PRETTY WOMAN: THE MUSICAL zahájí svou druhou produkci v Hamburku," řekl skladatel Bryan Adams. „Je to příběh dvou velmi odlišných lidí, kteří se zamilují - což je vždy důležité poselství, zejména v době, kdy existují osoby, které diskriminují lidi, kteří mohou být jiní".

Vychutnejte si okamžiky, které milujete z filmu – a poznejte tyto ikonické postavy zcela novým způsobem – v tomto úchvatně divadelním pohledu na milostný příběh na věky. PRETTY WOMAN: THE MUSICAL vás zaručeně dostane.

