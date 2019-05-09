Продукты Huawei Atlas получили сразу две премии Red Dot Design Award

Премия Red Dot Award - всемирно признанный знак качества, присваиваемый лучшим в своем роде проектным разработкам. Награда вручается организацией Design Zentrum Nordrhein Westfalen в немецком городе Эссен. В конкурсе принимают участие продукты, присутствующие на рынке не более двух лет, а получателей знака Red Dot определяет международное жюри. ИИ-ускоритель Huawei Atlas 300 и граничная ИИ-станция Atlas 500 удостоились сразу двух премий Red Dot Design Award, что сродни "Оскару" для промышленных дизайнеров. Созданные с акцентом на высочайшей производительности и интеллектуальности устройства Atlas способны эффективно рассеивать тепло без ущерба для внешней эстетики и функциональности.

В ходе недавней конференции HUAWEI CONNECT 2018 компания Huawei представила интеллектуальную вычислительную платформу Atlas на базе ИИ-чипсетов Huawei Ascend. Устройства Atlas доступны в широком спектре разнообразных форм-факторов, включая модули ускорителя, платы, граничные ИИ-станции и программно-аппаратные комплексы. Линейка Atlas обеспечивает Huawei оптимальные позиции для создания ИИ-инфраструктуры в самых различных прикладных сценариях формата "устройство-граничная среда-облако". ИИ-ускоритель Atlas 300 предназначен, главным образом, для формирования логических выводов в центрах обработки данных. ИИ-станция Atlas 500 предоставляет интеллектуальные возможности на "границе" системы.

ИИ-ускоритель Atlas 300 представлен в форм-факторе стандартной PCIe-платы половинного размера и позиционируется как предназначенный для дата-центров и граничных серверов. Ускорительная поддерживает многочисленные типы точности данных. Одиночная плата обеспечивает вычислительную производительность INT8 на уровне 64 TOPS, что позволяет использовать превосходные вычислительные ресурсы для нужд глубинного обучения и формирования логических выводов.

Базовая ИИ-станция Atlas 500 представляет собой граничный продукт с возможностями интеллектуальной обработки данных. Устройство способно обрабатывать 16 каналов видео в высоком качестве (HD) - и при этом размерами сравнимо с габаритами телеприставки. Станция предназначена для эксплуатации при температуре от -40°C до +70°C. Устройство может использоваться в различных прикладных сценариях: на транспорте, в медицинском уходе, розничной торговле без участия персонала и в умном производстве.

Получение премии Red Dot Award стало продолжением триумфального пути Atlas к международному признанию. В 2018 году продукты линейки уже удостаивались второй премии Tokyo Interop Award и China International Industry Fair Award. Являясь неотъемлемой частью полностекового универсального ИИ-решения от Huawei, Atlas располагает всем необходимым потенциалом для поддержки внедрения ИИ с мощной вычислительной производительностью и содействия клиентам в преодолении сложностей эпохи искусственного интеллекта и облачных технологии с ускорением интеллектуальной трансформации предприятий.

На сегодняшний день Huawei является ведущим мировым ИТ-вендором с широким спектром серверов и полноценным ассортиментом ИТ-продуктов. Компания предоставляет ИТ-инфраструктуру с впечатляющими параметрами производительности, простоты и эффективности, содействуя международным предприятиям и организациям уверенно продвигаться вперед по пути к цифровой трансформации. На сегодняшний день, 211 компаний из списка Fortune Global 500 и 48 предприятий из первой сотни этого рейтинга выбрали Huawei своим партнером в вопросах перехода на цифровые технологии. Для получения дополнительной информации об интеллектуальных вычислительных продуктах Huawei посетите веб-сайт https://e.huawei.com/en/solutions/hic .

О компании Huawei

Huawei - ведущий мировой поставщик инфраструктуры и смарт-устройств на базе информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Разрабатывая интегрированные решения в четырех ключевых сферах, включая телекоммуникационные сети, ИТ, смарт-устройства и облачные сервисы, - мы прилагаем все усилия для того, чтобы сделать цифровые технологии доступными для каждого человека, каждой семьи и организации, существующих в сегодняшнем взаимосвязанном, интеллектуальном мире.

Комплексный портфель продуктов, решений и сервисов от Huawei характеризуется высокой конкурентоспособностью и превосходными параметрами безопасности. Посредством открытого сотрудничества с экосистемными партнерами, мы обеспечиваем нашим клиентам долговременную ценность. Наша деятельность направлена на расширение возможностей человека, повышение комфорта повседневной жизни и вдохновение бизнеса всех форм и масштабов на создание инноваций.

При разработке своих инноваций Huawei делает акцент на потребностях клиентов. Мы инвестируем значительные средства в базовые исследования, концентрируя усилия на достижении технологических прорывов, способных дать стимул для дальнейшего развития нашей цивилизации. Штат из 180 000 сотрудников работает в подразделениях компании в 170 странах и регионах мира. Компания Huawei, основанная в 1987 году, является частным предприятием, принадлежащим ее сотрудникам-акционерам.

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/883864/Huawei_Atlas_300_500.jpg

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