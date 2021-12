Produto "Mobile Phone as POS" da UnionPay estreia no exterior, beneficiando primeiramente pequenos e micro comerciantes da região administrativa especial de Hong Kong e da Malásia

XANGAI, 15 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A UnionPay International anunciou hoje o lançamento de seu produto Mobile Phone as POS (celular como ponto de venda, MPP) nos mercados estrangeiros. As pequenas empresas podem transformar smartphones em terminais de PDV a um baixo custo e com zero modificações técnicas, além de suportar vários tipos de pagamentos da UnionPay como cartão/phone tap e QR code. A fintech SPECTRA Technologies de Hong Kong, o AmBank Group e a empresa de pagamentos Soft Space da Malásia, se tornaram o primeiro grupo de empresas a prestar esse serviço a seus comerciantes.

Vários relatórios de pesquisa indicam que cada vez mais consumidores estão mudando para os pagamentos sem contato desde o surto da COVID-19. A UnionPay International, em esforços conjuntos com parceiros de pagamento, tem trabalhado para permitir que mais de dez milhões de comerciantes fora da China Continental tenham suporte ao UnionPay Mobile QuickPass e ao pagamento por QR Code, minimizando o uso de dinheiro em espécie e o contato físico, que podem ocorrer nos pagamentos presenciais, além de aprimorar a experiência de finalização da compra. A UPI também lançou a solução PaybyLink, com a qual os comerciantes podem aceitar pagamentos on-line sem a necessidade de criar uma loja de comércio eletrônico, para que mais pequenas e micro empresas de fora da China Continental se beneficiem da adoção dos pagamentos móveis.

O produto MPP reduzirá ainda mais limitações relativas à aceitação para os comerciantes, uma vez que poderão simplesmente baixar um aplicativo designado em um smartphone, concluir o processo de registro e analisar on-line antes que o serviço seja ativado. Não é necessário hardware adicional.

O produto foi recebido calorosamente por compradores e comerciantes após o lançamento. Na Exposição de Marcas e Produtos de Hong Kong, que foi aberta recentemente, mais de cem expositores experimentaram aceitar pagamentos com o produto MPP. Um porta-voz do AmBank Group disse que, considerando a forte operabilidade e o baixo custo do produto, o banco incentivará mais PMEs a apoiar a UnionPay.

Aceitar serviços de pagamento da UnionPay gerará uma ampla gama de tráfego local e internacional para os comerciantes estrangeiros. Atualmente, os cartões da UnionPay são emitidos em 70 países e regiões em todo o mundo, e mais de 160 milhões foram emitidos fora da China Continental; mais de cem carteiras digitais padrão da UnionPay foram implementadas em mais de 20 países e regiões em várias formas como o aplicativo UnionPay, o OEM Pay e a carteira de QR Code.

FONTE UnionPay International

SOURCE UnionPay International