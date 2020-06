Produtos da Linea Alimentos são doados para profissionais do InCOR e Hospital Israelita Albert Einstein

"É uma forma de trazer um pouco de conforto, nutrição e sabor para esses profissionais que estão com a rotina totalmente comprometida e focada em salvar vidas. Queremos mostrar nossa preocupação e cuidado com a alimentação de quem tem se doado tanto para cuidar de nós nesse momento. Escolhemos os alimentos de rápido consumo em nossa linha, assim esses profissionais conseguem fazer um lanche rápido em meio às suas rotinas intensas", explica Fernanda Perillo, gerente de marketing da Linea Alimentos.

Segundo o Dr. Felipe Galego, cardiologista e coordenador das enfermarias e UTI de isolamento do InCor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas), o dia a dia dentro do hospital nesse cenário de pandemia tem tornado as pausas momentos cada vez mais raros já que a demanda tem sido cada dia mais intensa. "Não há pausas, não há momentos de relaxamento, mesmo fora do ambiente de trabalho, o estresse psicológico nos deixa num estado de alerta constante. Nesse sentido, ter um alimento saudável, que pode ser consumido rapidamente, é uma forma de nos trazer conforto e deixar essa rotina um pouco mais leve", comenta.

