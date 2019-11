Produtos de ponta e o que há de mais moderno em tecnologia serão exibidos em Shenzhen

SHENZHEN, China, 15 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Entre os destaques da China Hi-Tech Fair 2019 (CHTF), que acontecerá de 13 a 17 de novembro de 2019, em Shenzhen, província de Guangdong, no sul da China, estão os lançamentos dos mais recentes produtos e tecnologias.

Disponibilizando mais serviços de apoio aos expositores, a CHTF 2019 convida instituições de pesquisa científica e empresas técnicas nacionais e estrangeiras a lançarem seus novos produtos e tecnologias no evento, o que ajuda a promovê-los, de acordo com os organizadores do evento.