Prof. Dr. Dattatreyudu Nori, weltbekannter Radioonkologe, übernimmt internationale Leitung der Apollo Cancer Centres (Apollo Hospitals Group)

NEU-DELHI, 30. Juli 2019 /PRNewswire/ -- Apollo Hospitals haben den weltbekannter Radioonkologen Prof. Dr. Dattatreyudu Nori zum internationalen Direktor der Apollo Cancer Centres (Apollo Hospitals Group) berufen. Ab diesem Monat wird Dr. Nori für den Zeitraum von 4 Monaten pro Jahr 10 Mal an Apollo Hospitals in Indien Beratungstermine abhalten. Über die Ask Apollo-Plattform https://www.askapollo.com/ wird er das ganze Jahr über für virtuelle Termine bereitstehen.