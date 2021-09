Professor Eric Hanushek e Dra. Rukmini Banerji recebem o prêmio 2021 Yidan Prize, a mais alta distinção de educação do mundo

Após um rigoroso processo de julgamento, conduzido por um comitê julgador independente de especialistas reconhecidos em educação, o Professor Eric A. Hanushek e a Dra. Rukmini Banerji foram selecionados como os vencedores do 2021 Yidan Prize para pesquisa educacional e do Yidan Prize para desenvolvimento educacional. Eles se unirão a nove ganhadores que receberam o Yidan Prize desde seu início em 2016. O prêmio foi criado pela Yidan Prize Foundation, uma fundação global filantrópica de educação que inspira o progresso e a mudança na educação.

Suporte aos ganhadores de 2021 para melhorar a qualidade do ensino e os resultados do aprendizado

O Professor Eric Hanushek, Paul and Jean Hanna Senior Fellow e professor da Hoover Institution da Stanford University, recebeu o 2021 Yidan Prize na categoria de Pesquisa Educacional. Seu trabalho se concentra nos resultados da educação e na importância da qualidade do ensino e transformou tanto a pesquisa quanto as políticas internacionalmente. Seu trabalho ajudou a moldar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas 4 (garantir educação de qualidade inclusiva e equitativa), re-estruturando metas de resultados de aprendizado, e mostrou que o que impulsiona as economias é quanto os alunos aprendem, e não quantos anos passam na escola.

Com o financiamento do Yidan Prize, o Professor Hanushek planeja um programa de pesquisa na África, apoiando a capacidade analítica de moldar a educação.

A Dra. Rukmini Banerji, CEO da Pratham Education Foundation, recebeu o 2021 Yidan Prize na categoria de Desenvolvimento Educacional por seu trabalho na melhoria dos resultados do aprendizado. A abordagem de avaliação do Relatório Anual de Status de Educação (ASER), liderada pela Dra. Banerji e sua equipe, revelou lacunas na alfabetização e matemática entre crianças que já haviam passado vários anos na escola. Para acabar com essas lacunas, o programa "Ensinando no Nível Certo" (TaRL) de sua equipe trabalha com escolas e comunidades locais para oferecer habilidades básicas de leitura e aritmética, garantindo que nenhuma criança seja deixada para trás. Este modelo sistemático e replicável atinge milhões de crianças anualmente e se espalhou por todo o mundo.

Com o apoio do Yidan Prize, a Dra. Banerji planeja fortalecer e expandir o trabalho da Pratham com crianças pequenas para que se possam construir bases fortes no início da vida de uma criança. Ela acredita que isso contribuirá significativamente para o objetivo de ver "todas as crianças na escola e aprendendo bem".

Cada ganhador receberá 30 milhões de dólares de Hong Kong (aproximadamente 3,9 milhões de dólares dos EUA), metade dos quais é um fundo de projeto, que permite que uma série de projetos educacionais inovadores e progressistas se ampliem e ajudem milhões de alunos em todo o mundo. Juntos, os projetos dos ganhadores estão ajudando a tornar o mundo um lugar melhor por meio da educação.

Todos os ganhadores ingressarão no Conselho de Membros Luminários da Yidan para trabalhar colaborativamente e falar com uma voz coletiva - lançando uma luz sobre a importância de restaurar e repensar a educação com ideias inovadoras.

Indicações ao 2022 Yidan Prize serão abertas em 19 de outubro

As indicações ao 2022 Yidan Prize ficarão abertas de 19 de outubro de 2021 até março de 2022.

Sobre a Yidan Prize Foundation e o Yidan Prize

A Yidan Prize Foundation é uma fundação filantrópica global de educação. Por meio de seu prêmio e rede de inovadores, ela apoia ideias e práticas na educação, especificamente aquelas com o poder de mudar positivamente vidas e a sociedade.

O Yidan Prize é uma distinção de educação inclusiva que reconhece indivíduos ou equipes que contribuíram significativamente para a teoria e a prática da educação.

https://yidanprize.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1636915/Yidan_Prize_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1636917/2021_Yidan_Laureates.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1636916/Yidan_Judging_Committee.jpg

FONTE Yidan Prize Foundation

SOURCE Yidan Prize Foundation