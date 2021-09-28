Профессор Эрик Ханушек и доктор Рукмини Банерджи получили премию Yidan Prize 2021 года

После тщательного рассмотрения заявок независимым жюри признанных экспертов, в качестве лауреатов премии Yidan Prize за исследования в области образования и Yidan Prize за развитие образования были выбраны профессор Эрик А. Ханушек и д-р Рукмини Банерджи. Они присоединятся к девяти лауреатам премии Yidan Prize с момента ее учреждения в 2016 году глобальным благотворительным образовательным фондом Yidan Prize Foundation, который стимулирует прогресс и изменения в сфере образования.

Поддержка лауреатов 2021 года в целях повышения качества преподавания и результативности обучения

Профессор Эрик Ханушек, старший научный сотрудник и профессор Гуверского института имени Пола и Джин Ханна Стэнфордского университета получает премию Yidan Prize 2021 в области образовательных исследований. В своей работе он уделяет особое внимание результатам образования и важности качества преподавания, а также вводит преобразования как в методах исследований, так и в политике на международном уровне. Его работа помогла определить цель 4 Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития (обеспечение инклюзивного и справедливого по качеству образования) путем изменения целей в отношении результатов обучения и показала, что именно объем знаний учащихся, а не количество лет, которые они проводят в школе, способствует росту экономики.

Благодаря финансированию по программе Yidan Prize профессор Ханушек планирует программу для научных сотрудников в Африке, направленную на поддержку аналитического потенциала в области образования.

Д-р Рукмини Банерджи, генеральный директор фонда образования Pratham, получает премию Yidan Prize 2021 за работу по улучшению результатов обучения. Ежегодный отчет о положении в области образования (ASER), впервые разработанный д-ром Банерджи и ее командой, выявил пробелы в грамматике и математике среди детей, которые уже несколько лет проучились в школе. Для устранения этих пробелов ее команда внедряет программу «Обучение на соответствующем уровне» (TaRL) в школах и местных сообществах, направленную на повсеместное обучение детей базовым навыкам чтения и арифметики. Эта систематичная и воспроизводимая модель ежегодно охватывает миллионы детей по всему миру.

При поддержке Yidan Prize д-р Банерджи планирует укрепить и расширить работу фонда Pratham с маленькими детьми для создания прочного фундамента на раннем этапе жизни ребенка. Она считает, что это внесет значительный вклад в достижение цели, заключающейся в том, чтобы «каждый ребенок хорошо учился в школе».

Каждому лауреату будет присуждена премия в размере 30 млн гонконгских долларов (около 3,9 млн долл. США), при этом половина этой суммы составляет проектный фонд, позволяющий осуществлять серию инновационных и прогрессивных образовательных проектов для расширения масштабов поддержки миллионов учащихся по всему миру. Совместные проекты лауреатов помогают сделать мир лучше с помощью образования.

Все лауреаты присоединятся к Yidan Council of Luminaries для совместной работы и выдвижения коллективных предложений, чтобы осветить важность восстановления и переосмысления образования с помощью инновационных идей.

Заявки на получение премии Yidan Prize 2022 года принимаются до 19 октября

Номинация на получение премии Yidan Prize 2022 года пройдет с 19 октября 2021 года по март 2022 года.

О фонде Yidan Prize Foundation и Yidan Prize

Yidan Prize Foundation — международный благотворительный образовательный фонд. С помощью премии и группы новаторов компания поддерживает идеи и внедрение новых практик в сфере образования, в частности те из них, которые способны положительно повлиять на жизнь и общество.

Yidan Prize — это премия в области инклюзивного образования, которая обеспечивает признание отдельных лиц или команд, внесших значительный вклад в теорию и практику образования.

https://yidanprize.org

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SOURCE Yidan Prize Foundation