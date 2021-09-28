Профессор Эрик Ханушек и доктор Рукмини Банерджи получили премию Yidan Prize 2021 года

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Yidan Prize Foundation

Sep 28, 2021, 00:40 ET

Профессор Эрик Ханушек и доктор Рукмини Банерджи получили премию Yidan Prize 2021 года — высшую международную награду в области образования

ГОНКОНГ, 28 сентября 2021 г. /PRNewswire/ -- Профессор Эрик А. Ханушек (Eric A. Hanushek) и д-р Рукмини Банерджи (Rukmini Banerji) получили премию Yidan Prize 2021 года — высшую в мире образовательную аккредитацию — в знак признания их новаторской работы, направленной на решение важнейшей задачи в сфере образования: повышение качества образования и улучшение результатов обучения.

Dr Rukmini Banerji is awarded the 2021 Yidan Prize for Education Development, and Professor Eric A. Hanushek is awarded the 2021 Yidan Prize for Education Research.
Dr Rukmini Banerji is awarded the 2021 Yidan Prize for Education Development, and Professor Eric A. Hanushek is awarded the 2021 Yidan Prize for Education Research.
The independent Yidan Prize Judging Committee comprises internationally recognized education experts.
The independent Yidan Prize Judging Committee comprises internationally recognized education experts.
Dr Rukmini Banerji is awarded the 2021 Yidan Prize for Education Development, and Professor Eric A. Hanushek is awarded the 2021 Yidan Prize for Education Research. The independent Yidan Prize Judging Committee comprises internationally recognized education experts.

После тщательного рассмотрения заявок независимым жюри признанных экспертов, в качестве лауреатов премии Yidan Prize за исследования в области образования и Yidan Prize за развитие образования были выбраны профессор Эрик А. Ханушек и д-р Рукмини Банерджи. Они присоединятся к девяти лауреатам премии Yidan Prize с момента ее учреждения в 2016 году глобальным благотворительным образовательным фондом Yidan Prize Foundation, который стимулирует прогресс и изменения в сфере образования.

Поддержка лауреатов 2021 года в целях повышения качества преподавания и результативности обучения

Профессор Эрик Ханушек, старший научный сотрудник и профессор Гуверского института имени Пола и Джин Ханна Стэнфордского университета получает премию Yidan Prize 2021 в области образовательных исследований. В своей работе он уделяет особое внимание результатам образования и важности качества преподавания, а также вводит преобразования как в методах исследований, так и в политике на международном уровне. Его работа помогла определить цель 4 Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития (обеспечение инклюзивного и справедливого по качеству образования) путем изменения целей в отношении результатов обучения и показала, что именно объем знаний учащихся, а не количество лет, которые они проводят в школе, способствует росту экономики. 

Благодаря финансированию по программе Yidan Prize профессор Ханушек планирует программу для научных сотрудников в Африке, направленную на поддержку аналитического потенциала в области образования.

Д-р Рукмини Банерджи, генеральный директор фонда образования Pratham, получает премию Yidan Prize 2021 за работу по улучшению результатов обучения. Ежегодный отчет о положении в области образования (ASER), впервые разработанный д-ром Банерджи и ее командой, выявил пробелы в грамматике и математике среди детей, которые уже несколько лет проучились в школе. Для устранения этих пробелов ее команда внедряет программу «Обучение на соответствующем уровне» (TaRL) в школах и местных сообществах, направленную на повсеместное обучение детей базовым навыкам чтения и арифметики. Эта систематичная и воспроизводимая модель ежегодно охватывает миллионы детей по всему миру.

При поддержке Yidan Prize д-р Банерджи планирует укрепить и расширить работу фонда Pratham с маленькими детьми для создания прочного фундамента на раннем этапе жизни ребенка. Она считает, что это внесет значительный вклад в достижение цели, заключающейся в том, чтобы «каждый ребенок хорошо учился в школе».

Каждому лауреату будет присуждена премия в размере 30 млн гонконгских долларов (около 3,9 млн долл. США), при этом половина этой суммы составляет проектный фонд, позволяющий осуществлять серию инновационных и прогрессивных образовательных проектов для расширения масштабов поддержки миллионов учащихся по всему миру. Совместные проекты лауреатов помогают сделать мир лучше с помощью образования.

Все лауреаты присоединятся к Yidan Council of Luminaries для совместной работы и выдвижения коллективных предложений, чтобы осветить важность восстановления и переосмысления образования с помощью инновационных идей.

Заявки на получение премии Yidan Prize 2022 года принимаются до 19 октября

Номинация на получение премии Yidan Prize 2022 года пройдет с 19 октября 2021 года по март 2022 года.

О фонде Yidan Prize Foundation и Yidan Prize

Yidan Prize Foundation — международный благотворительный образовательный фонд. С помощью премии и группы новаторов компания поддерживает идеи и внедрение новых практик в сфере образования, в частности те из них, которые способны положительно повлиять на жизнь и общество.

Yidan Prize — это премия в области инклюзивного образования, которая обеспечивает признание отдельных лиц или команд, внесших значительный вклад в теорию и практику образования.

https://yidanprize.org 

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Photo -  https://mma.prnewswire.com/media/1636916/Yidan_Judging_Committee.jpg

SOURCE Yidan Prize Foundation

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