Professor Ricardo Xavier Assume a Presidência da Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR)

"A ciência tem o papel social de ajudar as pessoas a usufruir a vida em sua plenitude. E são em momentos desafiadores, como o que estamos vivendo, que esse papel assume sua real dimensão. E esta é uma das contribuições da sociedade médica – contribuir para o aprimoramento científico e intercâmbio de ideias e experiências, em benefício de todos", afirma Dr. Ricardo Xavier.

Com doutorado em Imunologia pela Universidade de Shimane (Japão), Dr Ricardo Machado Xavier leciona na UFRGS e faz parte do Serviço de Reumatologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Paralelamente às atividades acadêmicas e clínicas, dedica-se à pesquisa em doenças autoimunes, fisiopatologia de atrofia muscular associadas às doenças inflamatória crônicas, entre outros temas de interesse. Na SBR, estará à frente de 30 comissões científicas, que têm por missão promover a excelência e o avanço da reumatologia.

Mais sobre a SBR - A Sociedade Brasileira de Reumatologia, que completou 70 anos de atividades em 2019, é uma associação civil científica, sem fins lucrativos, que tem por objetivo promover o desenvolvimento científico e da especialidade no Brasil. A SBR é responsável pela certificação de especialistas em reumatologia, área médica que engloba quase 120 doenças inflamatórias crônicas. É filiada à AMB - Associação Médica Brasileira que, em 2018, outorgou à SBR certificado de boas práticas em gestão. Para mais informações, www.reumatologia.org.br

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1340818/Foto_Ricardo_Xavier_set_2020_vers_o2.jpg

FONTE Sociedade Brasileira de Reumatologia

Related Links

http://www.reumatologia.org.br



SOURCE Sociedade Brasileira de Reumatologia