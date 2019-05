Profile Products opent nieuwe vezelfabriek in Noord-Amerika

"Onze klanten hebben aangetoond dat zij onze milieuvriendelijke producten waarderen en deze uitbreiding zal ervoor zorgen dat we aan hun groeiende vraag naar duurzame producten zullen kunnen voldoen," aldus Jim Tanner, voorzitter en CEO van Profile Products. "We zijn ook enthousiast over het gebruik van de nieuwe kassen om de volgende generatie producten voor onze klanten te kunnen ontwikkelen."

De uitbreiding bouwt tevens voort op Profile's toewijding voor het milieu. Door middel van zijn productie-inspanningen, heeft Profile al meer dan 1,75 miljard kilo hout en papier gerecycled, en de nieuwe houtvezelverwerkingsfabriek zal blijven doorgaan met het verwijderen van die hulpmiddelen uit de afvalstroom om ze opnieuw in het milieu te introduceren als duurzame producten. De uitbreiding ligt ook in de buurt van Profile's grondstoffen, waardoor het bedrijf het transport kan beperken en zijn ecologische voetafdruk kan verkleinen.

Deze investeringen maken deel uit van Profile's strategische groeiplan op lange termijn.

OVER PROFILE PRODUCTS LLC

PROFILE Products LLC, gevestigd in Buffalo Grove, Illinois, Verenigde Staten, biedt milieuvriendelijke, locatie-specifieke oplossingen voor grondmodificatie, tuinbouwproductie, erosiebestrijding en het opzetten van fabrieken. Als de toonaangevende fabrikant van hydraulisch aangebracht mulch en additieven, tuinbouwsubstraten, evenals biotische en keramische conditioners voor het wijzingen van de grond, biedt Profile on-site oplossingen en advies aan architecten, landplanners, aannemers, ontwikkelaars en gemeenten. Hun team van agronomen, ingenieurs en experts uit de industrie wordt ondersteund door een wereldwijd netwerk van ervaren distributeurs. Profile … Solutions for your Environment™. Neem voor meer informatie contact op via (800) 508-8681, internationaal +1 (847) 215-1144, e-mail info@profileproducts.com of ga naar www.profileproducts.com.

Contact: Jenna Jaynes

Swanson Russell

+1 (402) 437-6406

jennaj@swansonrussell.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/884963/Profile_Products_Conover_NC.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/727762/PROFILE_Products_Logo.jpg

