Profile Products ouvre une nouvelle usine de fibre en Amérique du Nord

Outre la nouvelle usine, le projet prévoit des serres ultra-innovantes qui ont plus que triplé l'espace existant. Ces serres seront utilisées pour poursuivre la recherche et développement leader du secteur de Profile sur des technologies et des produits durables. L'expansion prévoit également de nouvelles installations de formation et d'enseignement offrant plus de possibilités pour la formation des clients et des employés. Les autres projets en cours comprennent de nouvelles installations pour les opérations de stockage de matières premières et d'emballage.

« Nos clients nous ont montré qu'ils apprécient nos produits respectueux de l'environnement et cette expansion nous aidera à répondre à leurs exigences croissantes en matière de produits durables », a déclaré Jim Tanner, président-directeur général de Profile Products. « Nous sommes également impatients d'exploiter les nouvelles serres pour développer la prochaine génération de produits pour nos clients. »

L'expansion fait également fond sur l'engagement de Profile envers la gérance environnementale. Grâce à ses initiatives de fabrication, Profile a déjà recyclé plus de 3,5 milliards de livres de bois et de papier, et la nouvelle usine de traitement de fibre de bois continuera de détourner ces ressources du flux de déchets et les réintroduira à l'environnement en tant que produits durables. Cette expansion est également située à proximité des ingrédients bruts de Profile, ce qui permet à la société de minimiser le camionnage et de réduire son empreinte carbone.

Ces investissements tombent dans le cadre du plan de croissance stratégique à long terme de Profile.

À PROPOS DE PROFILE PRODUCTS LLC

PROFILE Products LLC, une société basée à Buffalo Grove, dans l'Illinois, aux États-Unis, offre des solutions écologiques spécifiques au site pour la modification des sols, la production horticole, le contrôle de l'érosion et l'établissement des plants. En tant que fabricant chef de file de paillis et d'additifs appliqués hydrauliquement, de substrats horticoles et de conditionneurs biotiques et céramiques pour modifier le sol, Profile offre des solutions et des conseils sur site aux architectes, planificateurs de l'utilisation des terres, entrepreneurs, développeurs et municipalités. Son équipe d'agronomes, d'ingénieurs et d'experts de l'industrie est soutenue par un réseau mondial de distributeurs expérimentés. Profile … Solutions for your Environment™. Pour en savoir plus, appeler le (800) 508-8681, à l'international +1 (847) 215-1144, par courriel info@profileproducts.com ou visiter www.profileproducts.com .

SOURCE PROFILE Products LLC