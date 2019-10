Profiter d'un moment de pur bonheur, avec Roger Federer et Xin Zhilei, qui collaborent pour la première fois en tant qu'ambassadeurs de la marque LINDT

SHANGHAI, 15 octobre 2019 /PRNewswire/ -- LINDT & SPRÜNGLI, le chocolatier suisse haut de gamme, a fait un pas audacieux sur le marché chinois en lançant une nouvelle campagne incarnée par Roger Federer, le champion de tennis de calibre mondial, et Xin Zhilei, l'actrice populaire chinoise. Roger Federer, l'un des plus grands champions de tennis de l'histoire, symbolise la perfection suisse au même titre que le numéro un mondial de chocolat de première qualité et Xin Zhilei, actrice professionnelle, maîtrise chacun de ses rôles avec passion et dévouement. Ensemble, ils représentent les valeurs essentielles d'excellence et de distinction de LINDT et ils ouvrent les portes mondiales du chocolat suisse de qualité supérieure aux consommateurs chinois. Le lancement de la première vidéo a atteint le nombre impressionnant de douze millions de vues en moins d'une heure.