Prognosebericht für 2021 von Fleet Complete enthüllt wichtige Erkenntnisse zur sich wandelnden Telematikbranche

Der Bericht „Unpacking 2021 for Fleet Telematics in North America, Europe, and Australia" liefert datenbasierte Einblicke in die Nutzfahrzeugindustrie und zeigt Trends auf, die über eine Umfrage direkt bei den Branchenbeteiligten eingeholt wurden.

TORONTO, 4. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Fleet Complete, ein weltweiter Anbieter von vernetzten Mobilitätslösungen für Fuhrparks, Vermögenswerte und mobile Mitarbeiter, hat seinen Jahresbericht „Unpacking 2021 for Fleet Telematics in North America, Europe, and Australia" zu den Trends und Erkenntnissen aus der Nutzfahrzeugbranche veröffentlicht.

Zwischen Oktober und Dezember 2020 führte Fleet Complete eine VoC-Forschungsstudie (Voice of Customer) mit seinen Fuhrpark-Kunden durch. Die Umfragedaten erfassten Daten aus Fuhrparks unterschiedlicher Größe und der Bericht enthüllt Ergebnisse sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite der Branche für Fuhrpark-Telematik und stellt wichtige Trends und Veränderungen auf dem heutigen Markt heraus.

„Im vergangenen Jahr ging es darum, sich aufgrund der Pandemie an die „neue Normalität" anzupassen und Fuhrparks als wesentliche Dienstleistungen in den Mittelpunkt zu stellen. In diesem Jahr sehen wir weiterhin ein Wachstum, das zu einer Marktdurchdringung auf Rekordniveau führt, wobei die Kunden höhere Anforderungen an die Telematiklösungen stellen", erklärt Sandeep Kar, Chief Strategy Officer bei Fleet Complete.

Die Analyse der wichtigsten Märkte deutet darauf hin, dass die Fuhrparks in Nordamerika, Europa und Australien im Jahr 2021 etwa 3,2 bis 3,9 Millionen neue Mitglieder hinzugewinnen werden, was einem Wachstum von 16 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die drei wichtigsten Faktoren für Investitionen in Flottentelematiklösungen im Jahr 2021 sind laut der Studie:

Echtzeit-Tracking von Fahrzeugen und Vermögenswerten, Compliance und Regulierung, und Verbesserung der Sicherheit der Fuhrparks durch Fahrertraining.

Unter den neu hinzugekommenen Mitgliedern im Jahr 2021 wird es einen deutlichen Anstieg – und eine höhere Kundennachfrage – bei der Erstausrüster-Konnektivität (werkseitig eingebaute Telematik-Hardware) geben. In der VoC-Studie war außerdem eine erhöhte Nachfrage nach Videotelematik festzustellen, insbesondere im Schwerlastbereich:

73 % der Fuhrparks für leichte Nutzfahrzeuge und 68 % der Schwerlast-Flotten zeigten Interesse daran, entweder nur werkseitig montierte Telematik oder eine Kombination aus werksseitig montierter Telematikhardware für einige Fahrzeuge und Aftermarket-Hardware für andere zu wählen; und

63 % der Kunden mit Fuhrparks für leichte Nutzfahrzeuge und 81 % der Kunden mit Schwerlast-Flotten ziehen die Videotelematik in Erwägung oder verwenden bereits eine Videotelematiklösung.

Weitere bemerkenswerte Verschiebungen bei den Meinungen der Kunden sind die folgenden:

Flottenfahrzeuge werden eher als Dienstleistung denn als Produkt betrachtet;

Telematik-Analysen sind zunehmend eher vorausschauend denn beschreibend; und

der Leistungserfolg basiert auf dem Besitz von Fahrzeugdatentransaktionen und nicht nur auf dem Besitz von Fahrzeugen.

Diese Verschiebungen werden sich auf die Entwicklung von Lösungen und Dienstleistungen auswirken und die Bedeutung von Partnerschaften in der Zukunft bestimmen, wodurch das industrieweite Ökosystem konsolidiert wird.

Der Bericht enthält eine Reihe von Empfehlungen für verschiedene Interessengruppen innerhalb des Ökosystems – Fuhrparkbesitzer, Fahrzeughersteller, Mobilfunkanbieter, die Finanzdienstleistungsbranche und Anbieter von Telematiklösungen. Diese Empfehlungen bieten Unternehmen in der Nutzfahrzeugindustrie einen datengesteuerten Erfolgsansatz für das Jahr 2021.

Den vollständigen Bericht finden Sie auf https://www.fleetcomplete.com/whitepaper/unpacking-2021-for-fleet-telematics/

Informationen zu Fleet Complete

Fleet Complete® ist ein führender weltweiter Anbieter von vernetzter Fahrzeugtechnologie, der geschäftskritische Lösungen für das Management von Fuhrparks, Anlagen und mobilen Arbeitskräften liefert. Das Unternehmen betreut etwa 600.000 Abonnenten und über 40.000 Unternehmen und Regierungsorganisationen in Kanada, den USA, Mexiko, Australien und ganz Europa. Es unterhält wichtige Vertriebspartnerschaften mit AT&T in den USA und Mexiko, TELUS und Rogers in Kanada, Telstra in Australien, Telia in Dänemark, Cosmote in Griechenland und der Deutschen Telekom (T-Mobile) in mehreren europäischen Ländern. Fleet Complete pflegt enge OEM-Partnerschaften mit globalen Marktführern wie Cummins, Ford, General Motors, Mitsubishi Australien und Toyota, um nur einige zu nennen. Es ist nach wie vor eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen weltweit und hat zahlreiche Auszeichnungen für Innovation und Wachstum erhalten. Weitere Informationen finden Sie auf www.fleetcomplete.com

