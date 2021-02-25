Прогнозы рейтинга «Топ-10 Рисков для Евразии» уже реализуются в 2021 году
Feb 25, 2021, 04:00 ET
NUR-SULTAN, Kazakhstan, 25 февраля 2021 г. /PRNewswire/ -- Астана клуб, один из наиболее авторитетных геополитических форумов в Европе и Азии, выпустил новое издание международного рейтинга «Топ-10 рисков для Евразии 2021».
Рейтинг разработан Институтом мировой экономики и политики (ИМЭП) при участии более 40 мировых экспертов и на основе опроса свыше 1,200 профессиональных респондентов из 75 стран Евразии.
Пандемия COVID-19 останется ключевым фактором, который усилит глобальные риски в 2021 году, оказывая влияние на экономическое восстановление, социальную стабильность, цифровые и климатические угрозы, а также нарастание противоречий между ключевыми геополитическими игроками.
Ниже представлено краткое изложение главных 10 рисков от Астана клуба:
- ПАНДЕМИЯ 2.0
В условиях отсутствия эффективной международной кооперации в борьбе с инфекцией, а также постоянной мутации вируса, пандемия грозит принять затяжной характер, растянувшись, как минимум, на весь 2021 год.
- ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОД УГРОЗОЙ
Пандемия, коллапс деловой активности, геополитическая и социальная нестабильность, долговой кризис на развивающихся рынках – ключевые факторы, угрожающие шаткому восстановлению мировой экономики.
- ХОЛОДНАЯ ВОЙНА США И КИТАЯ
На фоне коронакризиса США и КНР пересекли практически все «красные линии», и в 2021 году их противостояние окончательно примет характер системного конфликта во всех сферах.
- КРИЗИС ВОКРУГ ИРАНА
Растущая напряженность вокруг Ирана может стать триггером масштабного военного противостояния на Ближнем Востоке, которое нанесет сокрушительный удар по международным энергетическим рынкам.
- ДЕКАПЛИНГ
Курс на экономический декаплинг (разъединение) между Западом и Китаем не только не сбавит обороты при новой администрации в Вашингтоне, но и обретёт новую опасную динамику в 2021 году.
- ДЕМОНТАЖ РЕЖИМА ЯДЕРНОГО РАЗОРУЖЕНИЯ И НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ
Эрозия ключевых ядерных договоров и институтов, а также опережающее развитие военных технологий угрожают поставить мир на порог новой гонки ядерных вооружений.
- ВЗРЫВ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОТЕСТОВ
Политические системы во многих странах окажутся под беспрецедентным давлением в 2021 году по мере нарастания экономических и социальных последствий пандемии COVID-19.
- ГЛОБАЛЬНЫЙ КИБЕР-КРИЗИС
Отсутствие общепринятых правил игры в цифровой сфере открывает дорогу масштабным кибер-атакам, которые могут стать катализатором кризиса глобального уровня.
- ЦИФРОВОЙ ТОТАЛИТАРИЗМ
Тотальная цифровизация, ускоренная пандемией, открыла беспрецедентные возможности для контроля над личными данными и политической цензуры, что создаёт риски возникновения нового типа тоталитаризма.
- ПРОВАЛ ДЕКАРБОНИЗАЦИИ
В 2021 году мир будет озабочен восстановлением экономического роста, в результате чего планы по декарбонизации и снижению вредных выбросов вновь будут отодвинуты на второй план, особенно в развивающихся странах Евразии.
Полная версия Рейтинга ТОП-10 рисков доступна по ссылке.
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SOURCE Astana Club
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