Прогнозы рейтинга «Топ-10 Рисков для Евразии» уже реализуются в 2021 году

NUR-SULTAN, Kazakhstan, 25 февраля 2021 г. /PRNewswire/ -- Астана клуб, один из наиболее авторитетных геополитических форумов в Европе и Азии, выпустил новое издание международного рейтинга «Топ-10 рисков для Евразии 2021».

Рейтинг разработан Институтом мировой экономики и политики (ИМЭП) при участии более 40 мировых экспертов и на основе опроса свыше 1,200 профессиональных респондентов из 75 стран Евразии.

Пандемия COVID-19 останется ключевым фактором, который усилит глобальные риски в 2021 году, оказывая влияние на экономическое восстановление, социальную стабильность, цифровые и климатические угрозы, а также нарастание противоречий между ключевыми геополитическими игроками.

Ниже представлено краткое изложение главных 10 рисков от Астана клуба:

ПАНДЕМИЯ 2.0

В условиях отсутствия эффективной международной кооперации в борьбе с инфекцией, а также постоянной мутации вируса, пандемия грозит принять затяжной характер, растянувшись, как минимум, на весь 2021 год. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОД УГРОЗОЙ

Пандемия, коллапс деловой активности, геополитическая и социальная нестабильность, долговой кризис на развивающихся рынках – ключевые факторы, угрожающие шаткому восстановлению мировой экономики. ХОЛОДНАЯ ВОЙНА США И КИТАЯ

На фоне коронакризиса США и КНР пересекли практически все «красные линии», и в 2021 году их противостояние окончательно примет характер системного конфликта во всех сферах. КРИЗИС ВОКРУГ ИРАНА

Растущая напряженность вокруг Ирана может стать триггером масштабного военного противостояния на Ближнем Востоке, которое нанесет сокрушительный удар по международным энергетическим рынкам. ДЕКАПЛИНГ

Курс на экономический декаплинг (разъединение) между Западом и Китаем не только не сбавит обороты при новой администрации в Вашингтоне, но и обретёт новую опасную динамику в 2021 году. ДЕМОНТАЖ РЕЖИМА ЯДЕРНОГО РАЗОРУЖЕНИЯ И НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ

Эрозия ключевых ядерных договоров и институтов, а также опережающее развитие военных технологий угрожают поставить мир на порог новой гонки ядерных вооружений. ВЗРЫВ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОТЕСТОВ

Политические системы во многих странах окажутся под беспрецедентным давлением в 2021 году по мере нарастания экономических и социальных последствий пандемии COVID-19. ГЛОБАЛЬНЫЙ КИБЕР-КРИЗИС

Отсутствие общепринятых правил игры в цифровой сфере открывает дорогу масштабным кибер-атакам, которые могут стать катализатором кризиса глобального уровня. ЦИФРОВОЙ ТОТАЛИТАРИЗМ

Тотальная цифровизация, ускоренная пандемией, открыла беспрецедентные возможности для контроля над личными данными и политической цензуры, что создаёт риски возникновения нового типа тоталитаризма. ПРОВАЛ ДЕКАРБОНИЗАЦИИ

В 2021 году мир будет озабочен восстановлением экономического роста, в результате чего планы по декарбонизации и снижению вредных выбросов вновь будут отодвинуты на второй план, особенно в развивающихся странах Евразии.

Полная версия Рейтинга ТОП-10 рисков доступна по ссылке .

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SOURCE Astana Club