Programa de Afiliados do AliExpress se torna alternativa de renda para milhares de brasileiros

SÃO PAULO, 28 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- Além de ser a opção preferida dos brasileiros* para comprar itens de marca no exterior, o AliExpress tornou-se também uma fonte de renda relevante para influencers e produtores de conteúdo brasileiros. De acordo com a empresa, mais de 3 mil pessoas ganham dinheiro, todos os meses, divulgando links do AliExpress em seus sites, blogs e canais de vídeo e, em troca, recebendo comissões que giram em torno de 5% das vendas geradas.

O volume de vendas geradas por este método de divulgação – links publicados voluntariamente em sites de terceiros – permite que, todos os meses, o AliExpress distribua centenas de milhares de reais entre pequenos, médios e grandes produtores de conteúdo no Brasil.

Grande parte dos beneficiários destes recursos é composta por pessoas que dedicam parte de seu tempo à promoção de vendas online, uma atividade cada vez mais comum no país. Segundo pesquisa da BARE International, empresa especializada em experiência do cliente, 60% dos brasileiros empregados atualmente realizam também atividades independentes, como "freelancer", para complementar sua renda. Neste contexto, oportunidades como o "Programa de Afiliados do AliExpress" representam uma excepcional oportunidade para estas pessoas.

É o caso, por exemplo, da consultora Ana Kelly, 23, dona de um grupo no Facebook chamado "Super Dicas", em que divulga ofertas e auxilia consumidores a economizar nas compras. Segundo Ana, o trabalho como promoção de links transformou seu padrão de vida.

"Este é um trabalho que, verdadeiramente, mudou meu dia a dia. Há um ano, por exemplo, eu estava pagando prestações de um Palio 2014 e hoje estou com um Jeep Renegade na garagem", conta. Segundo a jovem, sua primeira compra internacional no AliExpress foi realizada em 2013 e, desde então, ela não parou de compartilhar experiências e dicas na web o que, com o tempo, tornou-se uma valiosa fonte de renda extra para ela.

Segundo Maxuell Roger, autor do canal Max Dicas, no YouTube, que faz review e análises de produtos, divulgar links de "programas de afiliados" é uma prática comum entre produtores de conteúdo. "Os visitantes preferem comprar coisas via links que divulgo, pois entendem que é uma forma de retribuir o esforço que faço para aconselhá-los", diz. De acordo com Roger, o AliExpress representa, atualmente, 30% de toda sua renda. "É uma fonte de receita confiável, pois sempre nos pagam pontualmente", diz o YouTuber.

Para Rafael Bonfá, gerente dos programas de afiliados do AliExpress no Brasil, parte do sucesso dos produtores de conteúdo em obter renda deve-se à colaboração estreita com o marketplace. "Nosso programa tem um cuidado permanente em manter os afiliados próximos de nós, gerar ofertas especiais para eles, compartilhar as melhores práticas e formas seguras de divulgar links, que gerem confiança nos consumidores", diz Bonfá.

Os pagamentos feitos aos afiliados são baseados em dólar, o que melhora o resultado final dos membros do programa.

COMO SE ASSOCIAR - Para se cadastrar no programa de Afiliados do AliExpress é bem simples: basta acessar a página Portals, no site oficial do AliExpress e preencher o cadastro completo com os dados solicitados e, o mais importante, o link de onde você irá divulgar a parceria. Após obter a aprovação do marketplace, em até sete dias úteis o cadastro é liberado e a divulgação como parceiro afiliado da plataforma já pode ser iniciada.

Sobre o AliExpress - Lançado em 2010, o AliExpress é um marketplace global do Grupo Alibaba, que dá aos consumidores em todo o mundo a possibilidade de comprar diretamente de fabricantes e distribuidores. A organização pretende se tornar uma plataforma para que comerciantes de todas as partes do mundo possam vender local e globalmente. O AliExpress opera em vários idiomas, entre eles português, inglês, russo, espanhol, italiano e francês.

Sobre o Alibaba Group - O Alibaba Group é uma multinacional de tecnologia cuja missão é tornar mais fácil fazer negócios em qualquer lugar na era digital. O grupo pretende construir a infraestrutura comercial do futuro, visando que seus clientes possam se encontrar, trabalhar e viver inseridos no universo do Alibaba, que será uma empresa que durará pelo menos 102 anos.

