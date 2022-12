Programa de afiliados Shopee é uma alternativa de renda para brasileiros

Com mais de 700 mil participantes registrados, média de comissão mensal dos mais ativos chega a ultrapassar R$ 20 mil e qualquer pessoa pode se inscrever

SÃO PAULO, 12 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Shopee, plataforma de comércio eletrônico que conecta vendedores, marcas e consumidores, desde 2019 no país, vem apoiando o empreendedorismo brasileiro de diversas maneiras. Além do suporte à digitalização e escala de negócios online, a empresa oferece a opção para qualquer pessoa ter uma renda extra por meio de seu programa de afiliados , que possibilita comissões nas vendas realizadas a partir da divulgação de recomendações com links personalizados. Já são mais de 700 mil participantes registrados e a média de comissão mensal dos mais ativos é de mais de R$ 20 mil.

"Temos um compromisso forte com o empreendedorismo brasileiro e o programa é mais uma maneira das pessoas garantirem uma renda extra ou até a independência financeira sem sair de casa. Basta dividir com os amigos as experiências que vivem quando vão às compras online e recomendar os produtos para os seus contatos por meio de um link personalizado.", explica Felipe Piringer, responsável pelo marketing da Shopee no Brasil.

Histórias de afiliadas

O programa coleciona muitas histórias de pessoas que conquistaram a independência financeira ou incrementam a renda como afiliado Shopee. É o caso da Carolina Garcia, que indica produtos da plataforma por meio de links personalizados em grupos de Facebook e em seu canal de promoções do Telegram, além de conseguir pagar a formatura da faculdade, a pós-graduação e a escola da irmã, já marcou uma viagem para França para o ano que vem e, ainda, planeja comprar uma casa em breve. "Enquanto não posso exercer minha profissão de formação, a Shopee está me ajudando a me manter e dormir tranquila sabendo que minhas contas estão pagas.", declara Carolina.

Já as irmãs Isangela e Ana Araújo que possuem um blog desde 2010, agora estão conseguindo transformá-lo em negócio. "Hoje, posso dizer que os sonhos distantes estão cada vez mais próximos, com a ajuda do programa. Era um sonho antigo ter um equipamento mais avançado, como um notebook de qualidade, por exemplo, para dar continuidade aos trabalhos na internet, e o programa de afiliado faz com que se torne real.", relata Ana.

"Minha casa era bem simples e consegui transformá-la em um ambiente muito mais agradável. Além disso, como afiliada, posso trabalhar e cuidar das minhas crianças. Também consegui financiar um carro e comprar um smartphone. Graças a Shoppe tudo mudou. Acho que o programa de afiliados veio para mudar a vida de muita gente, não só a minha.", conta Léia Ruiz, que começou a vender por meio do Programa de Afiliados da Shopee para ter uma renda extra e trabalhar de casa.

Como participar no Programa de afiliados Shopee

Para participar, basta fazer o cadastro na plataforma e depois de aprovado, criar links personalizados para divulgar o conteúdo nas redes sociais ou em aplicativos de mensagem. O único critério é ter um perfil aberto, conteúdo publicado e seguidores.

A taxa de comissão pode variar dependendo se o consumidor for novo na plataforma ou existente. Os valores pagos são sempre os acumulados no mês.

Para garantir um ecossistema sustentável, a Shopee disponibiliza aos afiliados um suporte com dashboard completo de gerenciamento, permitindo que os parceiros possam acompanhar diariamente o desempenho das vendas, sell out por item. O ambiente permite ainda que o usuário teste as melhores estratégias de divulgação e até mesmo potencialize os resultados pegando carona nas ofertas e dicas exclusivas de criação de conteúdo que a plataforma envia via grupo dos afiliados no Telegram.

Como se cadastrar no programa Afiliados Shopee

Basta ter uma conta na Shopee; Preencher o formulário, acessando Link ; Fazer o processo de verificação da conta por meio do e-mail indicado; Clicar em "Seguinte"; Selecionar as categorias e produtos que deseja divulgar; Clicar em "Submeter"; A inscrição será avaliada e o candidato receberá contato por email.

Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail: [email protected]

Sobre a Shopee

A Shopee é uma plataforma global de comércio eletrônico que conecta compradores, marcas e vendedores, capacitando qualquer pessoa a comprar e vender em qualquer lugar e a qualquer momento. O marketplace oferece uma experiência fácil, segura e envolvente que é apreciada por milhões de pessoas diariamente.

Além disso, a Shopee oferece uma ampla variedade de produtos de vendedores brasileiros e internacionais, apoiados por pagamentos e logística integrados, sendo uma das principais contribuintes para a economia digital da região, com o firme compromisso de ajudar marcas e empreendedores locais a terem sucesso no comércio eletrônico.

Lançada pela primeira vez no Sudeste Asiático e em Taiwan em 2015, a Shopee iniciou suas operações no Brasil em 2019 com equipe local e escritório na cidade de São Paulo. A empresa faz parte da Sea Limited (NYSE: SE), líder global de internet para consumidores cuja missão é melhorar a vida dos consumidores e pequenas empresas com tecnologia por meio de seus três negócios principais: Shopee, Garena e SeaMoney.

